NBA／死黨再聚首 爵士米契爾：沒人看好我與帕斯柯爾

猶他爵士在今天作客金州勇士主場,其中爵士後衛米契爾(Donovan Mitchell)靠著23分8籃板6助攻的表現幫助球隊取勝,不過讓他更開心的是與從小的死黨、勇士二輪新秀帕斯柯爾(Eric Paschall)在NBA賽場上聚首。

同樣出生於紐約的米契爾與帕斯柯爾是死黨,如今同在NBA場上打拼,兩人今天賽後也交換球衣。 截圖自影片 分享 facebook

同樣出生於紐約的米契爾與帕斯柯爾,從小就相識且每個周日兩個家庭還會到同一個教堂中參與活動,且從七歲開始兩人就在球場上攜手合作或是分庭抗禮,儘管後來兩人籃球路各有不同發展,但米契爾與帕斯柯爾卻維持著良好關係。

今年六月的NBA選秀會前,米契爾還與其他兒時玩伴聚在一起,關心帕斯柯爾的選秀狀況,而就在帕斯柯爾於第二輪被勇士選中後,帕斯柯爾的父親也說:「他在第41順位才中選,雖然讓他有點不安,不過他最好的朋友米契爾正在那裡等他,我相信,他們會是聯盟中交情最好的朋友。」

Here’s the jersey swap between childhood friends Eric Paschall and Utah’s Donavan Mitchell pic.twitter.com/9Xatb8XgTD