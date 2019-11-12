NBA／死黨再聚首 爵士米契爾：沒人看好我與帕斯柯爾
猶他爵士在今天作客金州勇士主場，其中爵士後衛米契爾（Donovan Mitchell）靠著23分8籃板6助攻的表現幫助球隊取勝，不過讓他更開心的是與從小的死黨、勇士二輪新秀帕斯柯爾（Eric Paschall）在NBA賽場上聚首。
同樣出生於紐約的米契爾與帕斯柯爾，從小就相識且每個周日兩個家庭還會到同一個教堂中參與活動，且從七歲開始兩人就在球場上攜手合作或是分庭抗禮，儘管後來兩人籃球路各有不同發展，但米契爾與帕斯柯爾卻維持著良好關係。
今年六月的NBA選秀會前，米契爾還與其他兒時玩伴聚在一起，關心帕斯柯爾的選秀狀況，而就在帕斯柯爾於第二輪被勇士選中後，帕斯柯爾的父親也說：「他在第41順位才中選，雖然讓他有點不安，不過他最好的朋友米契爾正在那裡等他，我相信，他們會是聯盟中交情最好的朋友。」
Here’s the jersey swap between childhood friends Eric Paschall and Utah’s Donavan Mitchell pic.twitter.com/9Xatb8XgTD— Logan Murdock (@loganmmurdock) November 12, 2019
而今天這對死黨在NBA賽場上首度交手，米契爾雖然與爵士帶走勝利，但在勇士傷病期間打出驚奇之旅的帕斯柯爾，也在格林（Draymond Green）、羅素（DAngelo Russell）等主力歸隊後，獲得30分鐘的上場時間，並繳出8分6籃板2抄截的數據。
對於兩人一路從紐約街頭打上NBA，米契爾在今天賽後也談到了兩人間的關係，「有些事情是你無法用言語表達的，過去有數不清的人曾質疑過我們，懷疑我們無法進入NBA，但我們做到了，我會永遠記住這一刻，以後會有更多這樣的機會，我愛你，我一生的兄弟。」
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