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NBA／全場遭暴龍包夾 雷納德：幫助我和隊友變好

2019-11-12 17:21聯合報 記者劉肇育／即時報導

雷納德談到與前暴龍隊友再度對壘讓他感到很有趣，不過也已經將過去種種放下。 美聯社
雷納德談到與前暴龍隊友再度對壘讓他感到很有趣，不過也已經將過去種種放下。 美聯社
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在上賽季幫助多倫多暴龍奪冠但卻在季後轉戰洛杉磯快艇後，明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）今天首度迎戰前東家，雖然他全場手感不佳僅拿下12分，但暴龍靠著板凳群多點開花的火力仍是以98：88擊退對手，賽後雷納德也談到與前隊友再度對壘讓他感到很有趣，不過也已經將過去種種放下。

雷納德上賽季加盟暴龍，就幫助球隊拿下隊史首座總冠軍，但季後他選擇回到家鄉洛杉磯並披上快艇戰袍，幫助快艇躍居新賽季冠軍熱門球隊，反倒是暴龍在他離隊後，在季前各項預測中都不被看好。

而今天雷納德首度迎戰前東家，暴龍也不打算讓他打得太過輕鬆，在整場比賽幾乎都面對對手包夾的情況下，他出手11次僅命中兩球，拿下個人本季新低的12分，並發生高達9次失誤，但他也送出9次助攻和抓下11籃板，繳出準大三元數據。

不過快艇今天替補球員合力拿下56分，比暴龍替補多出21分，讓快艇最終仍是帶走勝利，談到面對前東家的壓迫防守，雷納德說：「今天對手做得相當不錯，帶給我很多身體對抗，我很喜歡他們這樣，因為這可以幫助我變得更好，也讓我的隊友變得更好。」

而暴龍後衛范弗利特（Fred VanVleet）也說：「今天他贏得比賽，我不知道我們是否取得精神上的勝利，但這場比賽我們確實制裁了他，把防守注意力都放到他身上，整場比賽有四到五個人輪流對抗他，讓他不太好受。」

一個月後則將輪到雷納德回到暴龍主場作客，屆時他也將獲得暴龍球團頒予他上賽季冠軍戒指，雷納德說：「我在那邊度過了一段美好時光，但如今已邁入新篇章，我不會一直沈浸在過去奪冠的喜悅中，現在我已經在不同球隊，我想暴龍隊友們也跟我有相同的感覺，我現在已經是一名快艇球員了。」

暴龍雷納德快艇

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