NBA／50年來最佳 哈登前10戰37.3分超越喬丹
2019-11-12 15:59
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的加入會瓜分哈登（James Harden）的得分？外界顯然是多慮了。火箭當家球星哈登，今日對鵜鶘隊攻下39分，讓他開季前十戰場均得分來到37.3分，超越「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan），創近50季以來最佳。
哈登此役前3節就攻下20分，末節再獨轟19分拉尾盤，此役39分、9助攻、4籃板、2抄截，攜手獲26分、5籃板的「衛少」，率火箭122：116擊敗鵜鶘，笑納本季第七勝。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
開季表現創紀錄，不過哈登賽後回應只談團隊不談個人，表示不在乎個人表現，「我只是上場打球，試著越果斷越好。輸掉那3場球全隊都很不滿意，最重要的是如何進步並找到勝利之道。」
哈登前十戰場均37.3分，強壓喬丹1988-1989年、1986-1987年開季創下的36.9分，以及傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）1970-1971年寫下的34.4分，成為50年來最佳。
其實哈登開季前兩戰得分普普，各攻下19分、29分，後八場手感才逐漸加溫，後八場場均40.6分，對巫師更轟下59分。飆分成日常，哈登說：「我沒有特別注意得分，我只知道第4節了，要打得更有侵略性，或者找到方法幫助隊友得分。」
留言