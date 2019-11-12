NBA／湖人AD肩傷加劇 出賽打問號

2019-11-12 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



戴維斯(左)肩膀傷勢，本人說法和教頭(右)佛蓋爾不同調。 美聯社 分享 facebook

昨天不但遭暴龍隊中斷7連勝，湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）還出現肩傷加劇狀況，儘管教頭佛蓋爾（Frank Vogel）表示問題不大，醫療團隊也認可戴維斯能繼續出賽，但主角本人卻透露不同訊息。

戴維斯昨天賽後說：「沒有任何一個動作，會讓我不感覺到（肩膀狀況），但我還是會上場，我試著不讓它影響我的表現，比賽中我和它共處，賽後再來擔心和處理它。」不過他今天表示，痠痛的右肩狀況已有舒緩，儘管被撞擊當下感覺不適，但「沒像第一次發生時那麼嚴重」。

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戴維斯肩膀問題已要回溯到兩周前，10月底碰黃蜂隊他一次灌籃失敗後就感不適，昨天一次封阻暴龍前鋒席亞康（Pascal Siakam）造成肩傷加劇，在場上就不斷轉動肩膀，回到板凳區時開始接受治療，包括熱敷和在球衣內加上壓縮衣；他第四節仍有上陣，最終繳出全場最高27分，另有8籃板和3助攻，只是紫金軍團以104：113吞敗，挑戰8連勝失利。

連勝雖告終，湖人目前7勝2敗戰績仍和金塊隊並列西區龍頭，本季從鵜鶘隊轉戰湖人的戴維斯也繳出26.6分、10.2籃板的平均「雙10」成績單，場均3.1阻攻更居聯盟首位。

戴維斯上周曾提到，若能休息5天，對肩膀恢復會很有幫助，但今天又說沒再接受專業診斷，「我自己的狀況自己最清楚，如果能忍受傷勢幾天，就有痊癒機會，所以我現在就是自己的醫生。」

湖人明天將出戰太陽隊，戴維斯是否上陣要看明天賽前狀況再決定，佛蓋爾強調球隊絕對會謹慎對待，「我們知道戴維斯在球隊系統和今年目標的重要性，所以我們會持續觀察。」