NBA／遭主帥冰板凳 波爾辛吉斯：我不怪他

2019-11-12 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



由於表現不佳，波爾辛吉斯最後一節幾乎整節遭主帥卡萊爾冷凍。 路透 分享 facebook

獨行俠球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）12日對塞爾蒂克手感冷，出賽20分鐘僅攻下4分，最後一節幾乎整節遭主帥卡萊爾（Rick Carlisle）冷凍。波爾辛吉斯表示雖然希望上場拚戰，但自己表現不佳是事實，不能責怪教頭。

左膝十字韌帶傷勢痊癒，波爾辛吉斯今夏以5年長約轉戰獨行俠，與唐西奇（Luka Doncic）組成歐陸連線，此役之前場場得分上雙，場均出賽32.9分鐘，命中率4成26，場均攻下20.1分、8.3籃板、2.6阻攻。

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不過波爾辛吉斯今日對綠衫軍找不到準心，全場11投僅1中，4分來自一記三分和罰球，另貢獻5籃板，助攻、阻攻各1，手感不佳讓主帥終場前9分鐘，當波爾辛吉斯吞下第五犯後就被換下場。

「我當然想出賽，但我不能責怪他。」波爾辛吉斯坦言，此役並未繳出好表現，只要是對球隊最好決定他都支持，「如果教練認為將我拉下，換上他人能打出更好的比賽，就這麼做吧，只要能夠贏球，這才是最重要的。」

卡萊爾說：「像這樣的夜晚，我們就將它沖走，向前看。」波爾辛吉斯表示，很多時候他無法如願拿到球，他也了解教練也努力要在進攻端利用他的優勢，「我必須做得更有效率。」