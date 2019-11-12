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NBA／今日戰績表 華克強攻29分助綠衫軍拉出8連勝

2019-11-12 14:44聯合新聞網 整理

華克助塞爾蒂克拉出8連勝。 美聯社
華克助塞爾蒂克拉出8連勝。 美聯社
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NBA今日戰績表

灰狼120:114 活塞

塞爾蒂克 106:116 獨行俠

灰熊 113:109 馬刺

火箭 122:116 鵜鶘

爵士 122:108 勇士

暴龍 88:98 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 雷霆 vs.溜馬

08:00 騎士 vs. 76人

08:30 活塞 vs. 熱火

09:00 尼克 vs. 公牛

10:00 老鷹 vs. 金塊

10:00 湖人 vs. 太陽(緯來體育台)

10:00 籃網 vs. 爵士(愛爾達體育1台)

11:00 拓荒者 vs. 國王

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