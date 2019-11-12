NBA／第四節飆分秀 哈登轟39分擒鵜鶘

2019-11-12 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



哈登在第四節再開啟飆分模式，連投帶罰轟進19分，以全場39分表現火箭以122：116擊敗鵜鶘，4連勝入袋。 美聯社 分享 facebook

今天對鵜鶘之戰前三節已經拿下20分的火箭隊球星「大鬍子」哈登（James Harden），在第四節再開啟飆分模式，連投帶罰轟進19分，以全場39分表現率隊以122：116獲勝，4連勝入袋。

鵜鶘主帥簡崔（Alvin Gentry）在賽前提到哈登時說：「對我來說，他是聯盟最難對位的球員。」一席話言猶在耳，前三節還能稍微限制哈登的鵜鶘，第四節完全失守，包括一次三分球進算再罰球取分的「4分打」在內，「大鬍子」在第四節一度連拿13分，助隊從原本8分領先擴大到17分，奠定連勝基礎。

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總計哈登在上場38分鐘期間25投13中，連4場得分超過36分，另傳出9助攻，美中不足是11次三分線出手只命中3球。

火箭另一名擁有MVP資歷的明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也也貢獻26分、4抄截，搭配中鋒卡佩拉（Clint Capela）11分、20籃板「雙10」表現以及葛登（Eric Gordon）替補貢獻的17分，將本季戰績推進到7勝3敗，名列西區第3位。

鵜鶘季前迎接選秀「狀元」威廉森（Zion Williamson）加入，但話題新人開季前就因右膝蓋關節鏡手術將缺席4到6周，後衛鮑爾（Lonzo Ball）也因髖部不適缺陣，今天換第一得分手英格倫（Brandon Ingram）休兵。

英格倫有參與賽前熱身，右腿看來並無不適，但提前離場進入訓練室，再回球場後就撐著右膝，最終鵜鶘宣布他在本戰缺席，先發位置由哈特（Josh Hart）取代。

少了場均25.9分的英格倫提供火力，鵜鶘射手瑞迪克（JJ Redick）雖貢獻7記三分球在內的24分，本季第二度對上火箭仍以敗場收尾。