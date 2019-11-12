NBA／海瓦德動刀休6周 綠衫軍退獨行俠收8連勝

2019-11-12 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



雖然少了海瓦德，塞爾蒂克隊今天在華克（左）29分領軍下仍頂住獨行俠隊挑戰，以116：106收下8連勝。 美聯社 分享 facebook

雖然少了左手骨折的明星前鋒海瓦德（Gordon Hayward），塞爾蒂克隊今天在華克（Kemba Walker）29分領軍下仍頂住獨行俠隊挑戰，以116：106收下8連勝，8勝1敗戰績是聯盟最佳。

綠衫軍在前一戰以20分大勝馬刺隊，但7連勝過程卻折損海瓦德，在上半場一次衝撞造成左手第四掌骨骨折，今天已在紐約動刀，球團也在第一節末宣布海瓦德手術順利，預計休息6周才能回歸。

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塞爾蒂克教頭史蒂文斯（Brad Stevens）在今天賽前表示，為海瓦德感到遺憾，目前狀況不像兩年前那麼糟，「他會缺席一會兒，希望術後一切順利。」綠衫軍教頭也提到，當一名缺席幾場比賽，回歸時就會更有能量，也期盼海瓦德缺陣下有其他球員挺身而出。

頂替海瓦德先發位置的史馬特（Marcus Smart）就聽到教頭呼喚，他今天上場37分鐘，9投6中攻下17分另傳出6助攻，搭配華克29分和布朗（Jaylen Brown）的25分、11籃板，成功在主場延續連勝。

獨行俠在一開賽就陷入0：8落後，首節打完將差距縮小到21：25，半場打完更以54：54追平，但綠衫軍在第三節又拉出18：5攻勢拉開差距；獨行俠雖在明星後衛唐西奇（Luka Doncic）率領下再縮小比分差，小哈德威（Tim Hardaway Jr）第四節的發揮更助隊2分逆轉，但華克連3記外線重砲澆熄獨行俠反撲氣焰，讓唐西奇34分、9助攻白忙一場。

獨行俠球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在前一場休兵，但今天回歸的手感不佳，全場11投僅1中拿4分，克萊柏（Maxi Kleber）的15分已是全隊次佳。