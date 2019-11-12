NBA／會送「柯黑」球鞋嗎？ 柯瑞妙回大咖名字

2019-11-12 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



柯瑞在一段影片酸前輩喬丹是「柯黑」。 路透 分享 facebook

目前雖因手傷成傷兵，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）仍是聯盟公認的頂尖球星之一，不過對於傳奇球星「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）認為他還沒達到名人堂等級，柯瑞公開回應還需要證明自己，卻也在一段影片酸前輩是「柯黑」。

兩名聯盟不同時期的指標球員，上個月隔空交鋒，先是喬丹說柯瑞是現階段很好球員，但還沒到名人堂等級，柯瑞大氣回應說，明白自己還需要證明能力。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

柯瑞還說，聽到史上最佳球員評論自己，感覺很有趣，「我認為我很好，但我不會因此而自滿，我知道我還需要更多地方去證明自己。」

不過柯瑞在一段影片中洩漏另一個想法，他和影片主持人威特利（Matthew Welty）在球場投籃小試身手時，被問「曾經送簽名球鞋給自己的黑粉嗎？」，他開玩笑回說：「或許我該送一雙給喬丹。」

31歲的柯瑞近年寫下多項外線紀錄，上季更率勇士連5季闖總冠軍賽，進入名人堂只是時間的問題，不過他在上個月底的比賽中造成手部骨折意外，預計要休養3個月才能回到球場。