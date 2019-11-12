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NBA／會送「柯黑」球鞋嗎？ 柯瑞妙回大咖名字

2019-11-12 10:13聯合報 記者曾思儒／即時報導

柯瑞在一段影片酸前輩喬丹是「柯黑」。 路透
柯瑞在一段影片酸前輩喬丹是「柯黑」。 路透
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目前雖因手傷成傷兵，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）仍是聯盟公認的頂尖球星之一，不過對於傳奇球星「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）認為他還沒達到名人堂等級，柯瑞公開回應還需要證明自己，卻也在一段影片酸前輩是「柯黑」。

兩名聯盟不同時期的指標球員，上個月隔空交鋒，先是喬丹說柯瑞是現階段很好球員，但還沒到名人堂等級，柯瑞大氣回應說，明白自己還需要證明能力。

柯瑞還說，聽到史上最佳球員評論自己，感覺很有趣，「我認為我很好，但我不會因此而自滿，我知道我還需要更多地方去證明自己。」

不過柯瑞在一段影片中洩漏另一個想法，他和影片主持人威特利（Matthew Welty）在球場投籃小試身手時，被問「曾經送簽名球鞋給自己的黑粉嗎？」，他開玩笑回說：「或許我該送一雙給喬丹。」

31歲的柯瑞近年寫下多項外線紀錄，上季更率勇士連5季闖總冠軍賽，進入名人堂只是時間的問題，不過他在上個月底的比賽中造成手部骨折意外，預計要休養3個月才能回到球場。

柯瑞喬丹名人堂

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