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NBA／勇士好消息 格林手傷回歸

2019-11-12 09:21聯合報 記者曾思儒／即時報導

開季傷兵滿盈的勇士隊，今天終於傳出好消息，明星前鋒格林（Draymond Green）在手指韌帶撕裂傷連續缺陣5戰後復出，今天能披掛上陣出戰爵士隊。

勇士今天投籃練習後，格林透露手指狀況已有好轉，但也不到完全復原，「我要等到明年3月才會百分百痊癒，所以只能忍耐然後繼續向前。」他豁達說，身上有傷是常態，當下可能是一般扭到，也可能更嚴重些，但總不能停下腳步，「現在我可以忍受，也可以運球、接球，所以沒問題。」

格林是2日出戰馬刺隊成傷兵，他連續缺陣5場，也沒隨隊客場出戰火箭隊、灰狼隊和雷霆隊，這段期間勇士戰績僅1勝4敗，目前2勝8敗的戰績更在西區墊底。

今天將復出，投籃訓練時手指仍有包紮的格林認為，自己的上場時間能和受傷前相同，「我沒有再進行MRI檢查，但感覺好多了，我會上場。」他也提到，上周已經試著做些正常碰撞訓練，為回歸做準備。

勇士招牌的「浪花兄弟」組合如今都掛傷兵，左膝十字韌帶復健中的湯普森（Klay Thompson）和手掌骨折的柯瑞（Stephen Curry）明年才會回歸，格林坦言球隊陣行和跑位和過往大不相同，自己場上角色也有所改變，「他們（浪花兄弟）不在，所以需要去適應，但也是很酷的事。」

格林勇士柯瑞

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