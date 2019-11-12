NBA／公鹿二當家米道頓腿傷 至少缺陣3周
2019-11-12 08:22
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
公鹿隊昨天雖以121：119力退雷霆隊，迎接新球季第7勝，但球隊第2得分好手米道頓（Khris Middleton）卻左腿挫傷提前離場；今天傳出進一步消息，米道頓預計缺席3到4周，上季榮膺MVP的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）肩上的擔子更重。
米道頓昨天因腿部受傷提前退場，且沒再回歸，只留下上場23分鐘、10分、5助攻成績單；他左腿何時受傷並沒確定狀況，不過《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，米道頓「沒有嚴重損傷」，狀況並不嚴重。
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公鹿第一大將首推安戴托昆波，去年首度在明星賽亮相的米道頓本季平均18.5分，在隊上僅次於「希臘怪物」，另可提供5.7籃板和2.9助攻；米道頓生涯外線命中率也有3成88，缺陣影響公鹿進攻火力，後衛布萊德索（Eric Bledsoe）、希爾（George Hill）和射手考佛（Kyle Korver）角色可能更吃重
公鹿上季以東區龍頭之姿進軍季後賽，本季前10戰打下7勝，暫居東區第3，昨天完成客場4連戰後休兵3天，15日回到主場迎接公牛隊。
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