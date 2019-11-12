NBA／海瓦德紐約動刀 歸期未定

2019-11-12 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



塞爾蒂克隊明星後衛海瓦德（Gordon Hayward）確定動刀，治療兩天前出戰馬刺隊造成左手骨折，手術將在美國時間周一下午在紐約進行，目前沒有復出時間表。

海瓦德受傷後，動刀或不動刀都是選項，不過經紀人巴特爾史坦（Mark Bartelstein）把確定動手術的消息透露給美國《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）。

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29歲的海瓦德從爵士隊轉戰塞爾蒂克隊後命運多舛，兩年前穿上「綠衫軍」戰袍的處女秀就遇腿部嚴重骨折，2017到18球季直接報銷，2018到19球季回歸後，72場比賽平均繳出11.5分、4.5籃板和3.4助攻，本季更在厄文（Kyrie Irving）和霍福特（Al Horford）都離隊下打出亮眼數據，出戰馬刺隊前的7戰平均有20.3分、7.9籃板和4.6助攻。

兩天前綠衫軍雖以135：115大勝馬刺，以7連勝登上東區龍頭，但海瓦德在上半場就成傷兵，何時能回歸將等手術結束才會有進一步消息，教頭史蒂文斯（Brad Stevens）則表示，希望海瓦德幾周後就能回到陣中。

勇士隊當家射手柯瑞（Stephen Curry）在本月初也動刀治療骨折的手掌，預計缺席3個月。