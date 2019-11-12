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沒有厄文 塞爾蒂克竟然變得更好了！

2019-11-12 07:00特約記者李亦伸

上季塞爾蒂克烏煙瘴氣，球權分配不均，休息室失去和諧，先發、替補、主力、年輕球員沒有人開心打球，教練束手無策，管理階層也不知如何著手，只能放著看著任其自然發展。

經過一個夏天，中鋒霍福特、貝恩斯走了，前鋒莫里斯離開，後衛厄文也遠走布魯克林籃網尋找他的快樂和自己的球隊，波士頓塞爾蒂克終於恢復寧靜。

塞爾蒂克上季的球星控衛厄文(左)和主力中鋒霍福特(中)都選擇離開，球隊陣容有很大...
塞爾蒂克上季的球星控衛厄文(左)和主力中鋒霍福特(中)都選擇離開，球隊陣容有很大的變化。 歐新社資料照片
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塞爾蒂克今夏簽下前黃蜂後衛華克，用他做為球隊先發主控，場上指揮官，節奏掌控者，替補後衛史馬特做為休息室另一個領袖，他是精神指標和凝聚隊友、以身作則典範。塞爾蒂克今年開季終於找回原本屬於波士頓的寧靜、期待和未來。這裡頭有一個很重要關鍵：厄文離開。

不是厄文不好，他的球技和能力、鬥志、想要贏球決心都是第一流，但他一直不懂得如何跟隊友相處，如何為隊友創造機會，更重要的是為隊友、球隊而戰，甚至做出犧牲和付出，成就團隊。那是一種氣度，一種格局，一種精英領袖球員會散發出來的人格魅力。厄文一心只想用他的球技、得分和超人表現去決定比賽，帶動隊友，過去兩年在塞爾蒂克證明，他是失敗的。

全新塞爾蒂克天賦沒有更好，陣容也不那麼豪華，但每一個角色球員和年輕球員都願意一起快樂打球，分享籃球，為彼此而戰。這一點華克無私控球樂於分享，史馬特替補角色和凝聚力，足以帶動隊友，以及兩名內線苦工泰斯、R威廉斯扛起內線防守和籃板，功不可沒。厄文走了，他不再成為球隊球權、戰術端的「衝擊點」。

塞爾蒂克新控衛華克(中)與隊友互動比厄文好要很多，在場上跟前鋒海瓦德(左)等球員...
塞爾蒂克新控衛華克(中)與隊友互動比厄文好要很多，在場上跟前鋒海瓦德(左)等球員也搭配良好。 美聯社
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華克用不同方式帶領球隊，為自己和隊友創造各種機會，得到一致信任。傷癒一年多前鋒海瓦德表現回春更加穩定(對馬刺之戰左手小指骨折，至少傷停三個月)，泰托姆成為一名場均20分得分手，布朗場均19分打出效率和多功能，塞爾蒂克攻防、輪換、球權終於回到兩年前那種平衡。

現在這支塞爾蒂克更願意一起分享球權，共同承擔比賽勝負，隊友為彼此奮戰，防守苦工泰斯、R威廉斯、史馬特極具防守帶動力和感染性，泰托姆、布朗兩名年輕主力也得到他們一直想要的上場空間和球權。

塞爾蒂克前鋒泰托姆(0號)本季獲得更多上場時間，同時在隊友的支援及配合之下，他的...
塞爾蒂克前鋒泰托姆(0號)本季獲得更多上場時間，同時在隊友的支援及配合之下，他的三分球出手更多、投得更準了，在防守上也做出更多貢獻。 美聯社
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其實開季7勝1敗，聯盟戰績暫居第一塞爾蒂克也沒有那麼好，他們靠的還是防守打底，擁有聯盟第五低失分，排名前四防守效率值，這就是他們致勝武器。

例行賽這麼打或許可以，但季後賽塞爾蒂克想要用這兩名203公分前鋒泰斯和R威廉斯主扛內線，可能就不是很完美的高度和強度。211公分中鋒康特傷癒歸隊是必要提升和武器，但塞爾蒂克想要在東區攻頂，他們勢必要在內線和牽制力方面找到一個更好支撐的核心長人。否則以塞爾蒂克這套有點迷你小個陣容，想要在東區輾過公鹿、76人，甚至是暴龍、熱火這兩支韌性十足東區勁旅，難度還是相當高。

在主力中鋒康特缺陣其間，替補他的泰斯(中)勤做苦工頗有績效，幫助塞爾蒂克打出一波...
在主力中鋒康特缺陣其間，替補他的泰斯(中)勤做苦工頗有績效，幫助塞爾蒂克打出一波6連勝。 美聯社
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厄文離開，塞爾蒂克恢復平靜，同時找到快樂和團隊，這樣的故事確實很詭異也很傷人，但很接近事實真相。籃網今年開季打得非常掙扎，勝率不到五成，厄文帶領的籃網正在面臨跟上季塞爾蒂克一樣的混亂，找不到穩定攻防核心。厄文是明星球員，但他需要學會放下自我，成就團隊，不是把個人情緒和喜好放在團隊之上。

人們熟悉的那支防守一流、攻防堅韌、全民皆兵的塞爾蒂克回來了，如果內線得到補強，塞爾蒂克還是很有機會殺出東區。

塞爾蒂克華克厄文

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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