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NBA賽事精華- 暴龍 vs. 湖人 (11月11日)賽事精華- 老鷹 vs. 拓荒者 (11月11日)

NBA／今日戰績表 籃網再輸太陽開季好顛頗

2019-11-11 16:31聯合新聞網 整理

籃網開季磨合不順，厄文獨自帶隊顯然很吃力，此役又早早落後，終場慘敗太陽。 美聯社
籃網開季磨合不順，厄文獨自帶隊顯然很吃力，此役又早早落後，終場慘敗太陽。 美聯社
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NBA今日戰績表

金塊 100:98(OT) 灰狼

溜馬 109:102 魔術

黃蜂 106:114 76人

公鹿 121:119 雷霆

騎士 108:87 尼克

籃網 112:138 太陽

老鷹 113:124(OT) 拓荒者

暴龍 113:104 湖人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 灰狼 vs. 活塞

08:30 獨行俠 vs. 塞爾蒂克

08:30 灰熊 vs. 馬刺

09:00 火箭 vs. 鵜鶘(緯來體育台)

11:30 爵士 vs. 勇士

11:30 暴龍 vs. 快艇(愛爾達體育1台)

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