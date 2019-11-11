NBA／若當籃協主席 柯爾：年輕人應學踢足球

2019-11-11 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



球員加上執教生涯累計八座NBA總冠軍，其實金州勇士主帥柯爾（Steve Kerr）充滿足球魂，不僅熱愛觀賞英超且是利物浦球迷，更推崇足球的團隊和精神，表示若自己能主導美國籃協，會希望年輕球員從足球開始學起。

柯爾近日接受《NBCSN》專訪，談到籃球與足球的相似處，柯爾打趣說，如果他能主導美國籃協，會要求每位球員都接受足球訓練。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「當今籃球最大的問題，是年輕球員都只想要一對一運球過人。」柯爾說：「他們擁有很棒的運球天賦，但卻不懂得傳球和移動，透過足球能夠教導他們。」

柯爾舉加拿大傳奇控衛奈許（Steve Nash）、克羅埃西亞庫柯奇（Toni Kukoc）為例，庫柯奇曾與柯爾當過五年公牛隊隊友，年輕時期曾踢過足球，且是聯盟少數擁有傳球視野的長人。柯爾相信兩人優異的傳球視野，是來自於年輕時期足球的訓練。

柯爾表示，奈許與庫柯奇精通三角戰術，「他們懂得傳球的精隨，並善於利用走後門。這些都來自足球，懂得找到角度、製造機會，並創造得分機會。」