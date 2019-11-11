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NBA／若當籃協主席 柯爾：年輕人應學踢足球

2019-11-11 15:21聯合報 記者林宋以情／即時報導

球員加上執教生涯累計八座NBA總冠軍，其實金州勇士主帥柯爾（Steve Kerr）充滿足球魂，不僅熱愛觀賞英超且是利物浦球迷，更推崇足球的團隊和精神，表示若自己能主導美國籃協，會希望年輕球員從足球開始學起。

柯爾近日接受《NBCSN》專訪，談到籃球與足球的相似處，柯爾打趣說，如果他能主導美國籃協，會要求每位球員都接受足球訓練。

「當今籃球最大的問題，是年輕球員都只想要一對一運球過人。」柯爾說：「他們擁有很棒的運球天賦，但卻不懂得傳球和移動，透過足球能夠教導他們。」

柯爾舉加拿大傳奇控衛奈許（Steve Nash）、克羅埃西亞庫柯奇（Toni Kukoc）為例，庫柯奇曾與柯爾當過五年公牛隊隊友，年輕時期曾踢過足球，且是聯盟少數擁有傳球視野的長人。柯爾相信兩人優異的傳球視野，是來自於年輕時期足球的訓練。

柯爾表示，奈許與庫柯奇精通三角戰術，「他們懂得傳球的精隨，並善於利用走後門。這些都來自足球，懂得找到角度、製造機會，並創造得分機會。」

柯爾勇士利物浦

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