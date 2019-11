NBA／快艇隊友扮神秘嘉賓 喬治大學球衣退休

快艇不少隊友都驚喜現身喬治母校佛瑞斯諾州大(Fresno State)為他舉辦的球衣退休儀式,讓喬治大喊「揪甘心」。 美聯社 分享 facebook

新球季雖還沒正式為快艇隊出賽紀錄,喬治(Paul George)今天卻先收到隊友暖心禮物,包括貝佛利(Patrick Beverley)、沙米特(Landry Shamet)、祖巴茲(Ivica Zubac)、羅賓森(Jerome Robinson)和老闆鮑默(Steve Ballmer),今天都驚喜現身喬治母校佛瑞斯諾州大(Fresno State)為他舉辦的球衣退休儀式,讓喬治大喊「揪甘心」。

洛杉磯縣棕櫚谷(Palmdale)長大的喬治,大學為佛瑞斯諾州大打了兩年,今天佛瑞斯諾州大的中場時間為喬治舉行球衣退休儀式,除了千名球迷見證,快艇老闆和隊友也突然出現,成為儀式神秘嘉賓。

從雷霆隊轉戰快艇的喬治,十分感謝隊友願意跑一趟,一同參與他意義重大的時刻,他說:「我已經夢想多時,能夠再進到Save Mart中心,抬頭看見24號球衣,這很特別。」最終他的母校也以77:74擊敗温斯洛普大學(Winthrop University),為喬治特別夜晚完美作結。

Doc Rivers, Steve Balmer and a bunch of Clippers stopping by the Save Mart Center in Fresno to honor Paul George as his jersey is retired. @ABC30 pic.twitter.com/2U4cEurMzt