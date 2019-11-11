NBA／快艇隊友扮神秘嘉賓 喬治大學球衣退休

2019-11-11 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



快艇不少隊友都驚喜現身喬治母校佛瑞斯諾州大（Fresno State）為他舉辦的球衣退休儀式，讓喬治大喊「揪甘心」。 美聯社 分享 facebook

新球季雖還沒正式為快艇隊出賽紀錄，喬治（Paul George）今天卻先收到隊友暖心禮物，包括貝佛利（Patrick Beverley）、沙米特（Landry Shamet）、祖巴茲（Ivica Zubac）、羅賓森（Jerome Robinson）和老闆鮑默（Steve Ballmer），今天都驚喜現身喬治母校佛瑞斯諾州大（Fresno State）為他舉辦的球衣退休儀式，讓喬治大喊「揪甘心」。

洛杉磯縣棕櫚谷（Palmdale）長大的喬治，大學為佛瑞斯諾州大打了兩年，今天佛瑞斯諾州大的中場時間為喬治舉行球衣退休儀式，除了千名球迷見證，快艇老闆和隊友也突然出現，成為儀式神秘嘉賓。

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從雷霆隊轉戰快艇的喬治，十分感謝隊友願意跑一趟，一同參與他意義重大的時刻，他說：「我已經夢想多時，能夠再進到Save Mart中心，抬頭看見24號球衣，這很特別。」最終他的母校也以77：74擊敗温斯洛普大學（Winthrop University），為喬治特別夜晚完美作結。

Doc Rivers, Steve Balmer and a bunch of Clippers stopping by the Save Mart Center in Fresno to honor Paul George as his jersey is retired. @ABC30 pic.twitter.com/2U4cEurMzt — Stephen Hicks (@StephenABC30) November 10, 2019

喬治季前兩肩都進行手術，球隊前9場比賽都缺陣，不過他已預告復出日不遠，今天被詢問何時將獻上快艇處女秀也回應說：「應該很快了。」

他已參與球隊完整訓練，快艇教頭瑞佛斯（Doc Rivers）也認為喬治狀況看起來十分不錯，就算明天碰衛冕軍暴龍隊趕不及復出，本周也有機會和雷納德（Kawhi Leonard）合體。