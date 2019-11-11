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NBA／詹皇大三元白做工 暴龍斷湖人7連勝

2019-11-11 13:07聯合報 記者曾思儒／即時報導

詹姆斯（LeBron James）繳出本季第4場「大三元」，紫金軍團下半場進攻卻...
詹姆斯（LeBron James）繳出本季第4場「大三元」，紫金軍團下半場進攻卻當機，遭暴龍斬斷7連勝。 美聯社
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湖人隊挑戰8連勝旅程，今天意外遭兩員大將缺席的冕軍軍暴龍隊阻攔，儘管「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）繳出本季第4場「大三元」，紫金軍團下半場進攻卻當機，讓暴龍在席亞康（Pascal Siakam）24分、11籃板領軍下以113：104終結湖人連勝之旅。

湖人開幕戰吞敗後拉出7連勝，今天首節雖只以30：29微幅領先，第二節更陷入落後，靠板凳出發的丹尼爾斯（Troy Daniels）第二節獨拿11分，助隊半場打完以60：52要回領先。

第三節湖人在麥基（JaVale McGee）灌籃後，領先一度擴大到64：55，但暴龍後衛范弗利特（Fred VanVleet）先飆外線再切入得手，一人連拿5分追進差距，6分10秒的外線破網更助暴龍以68：68扳平比分；湖人靠戴維斯（Anthony Davis）今天第一記三分球要回領先，他接續又包辦全隊全部的7分，不過暴龍席亞康也連攻5分，助隊三節打完78：78追平湖人。

暴龍第四節開始再拉出13：3猛攻，湖人想靠詹姆斯搶分，他單節卻被搧了兩次火鍋，加上湖人連兩波快攻都沒換成分數，讓暴龍取得104：92領先；庫茲瑪（Kyle Kuzma）連兩記外線加上詹姆斯兩罰俱中，一度讓湖人將差距縮小到4分，但紫金軍團回防卻也出現漏洞，讓席亞康連兩波快攻再下保險分，最終就以113：104迎接勝利。

湖人今天以戴維斯27分最佳，詹姆斯也繳出13分、13籃板和15助攻的「大三元」，但15投僅中5，6罰也錯失3球，吞下本季第2敗。

暴龍上周碰鵜鶘隊開啟一連5場的客場之旅，不料第一戰就傷了兩員大將，伊巴卡（Serge Ibaka）扭傷腳踝，今天缺席，明星後衛羅瑞（Kyle Lowry）更是左手拇指骨折，至少缺席2周，今天只能穿著便服坐在場邊和詹姆斯言語交鋒，不過衛冕軍今天在6人得分兩位數發揮下力挫湖人，明天就要碰上季率隊摘下總冠軍的MVP雷納德（Kawhi Leonard）新東家快艇隊。

湖人暴龍詹姆斯

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