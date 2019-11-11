NBA／希臘怪物35分領軍 公鹿2分險勝雷霆

2019-11-11 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



靠「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）35分領軍，公鹿擋住雷霆反撲險勝。 美聯社 分享 facebook

最後兩分鐘還握有兩位數領先，公鹿隊讀秒階段卻遭雷霆隊接連三分重砲追平比數，靠「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）35分領軍，加上洛培茲（Brook Lopez）24.5秒飆進關鍵三分球守護住勝利，以121：119力退雷霆隊，迎接新球季第7勝。

雷霆中鋒亞當斯（Steven Adams）今天缺陣，讓公鹿禁區逞威，上季榮膺MVP的安戴托昆波全場轟下35分外帶16籃板，其中24分集中在下半場，第四節2分04秒爆扣後更助隊取得112：101領先，但雷霆靠施羅德（Dennis Schroder）連拿8分縮小差距，蓋里納利（Danilo Gallinari）32.3秒飆進三分球後，比數更追平到114：114。

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不過雷霆反撲氣焰遭洛培茲澆熄，他在24.5秒回敬三分球，希爾（George Hill）和布萊德索（Eric Bledsoe）也把握最後4罰，助隊2分差帶走客場勝利。

布萊德索今天貢獻25分，但隊友米道頓（Khris Middleton）因腿部受傷提前退場，且沒再回歸，只留下上場23分鐘、10分、5助攻成績單。

板凳出發的施羅德攻下雷霆最高的25分，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和保羅（Chris Paul）也各有22分和17分。