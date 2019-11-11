NBA／約柯奇又進致勝球 金塊延長賽擒灰狼

2019-11-11 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



金塊約柯奇（Nikola Jokic）最後2.4秒「準絕殺」氣走灰狼隊。 美聯社 分享 facebook

雖浪費第四節兩位數領先，金塊隊今天仍在延長賽收穫勝利，靠著約柯奇（Nikola Jokic）最後2.4秒「準絕殺」氣走灰狼隊，以100：98迎接新球季第7勝。

金塊前一戰才寫下21分逆轉的隊史新猷，當天在最後2.2秒投進致勝球的約柯奇，今天又扮演贏球功臣，除攻下全隊最高20分，延長賽最後的跳投更助隊收下4連勝。

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攻下14分的米爾賽普（Paul Millsap）大讚約柯奇表現，他笑說：「在這樣時刻，你可以坐下來當觀眾，我相信他會進球，這種情況下我們也會把機會交給他。」

金塊本有機會正規賽就收下勝利，但灰狼克服第四節最多16分落後，先以一波16：0攻勢追平，唐斯（Karl-Anthony Towns）讀秒階段的三分球更將比數扳平成90：90、進入延長賽，無奈全隊今天外線45投僅中6，1成3命中率寫下本季新低，沒能留下主場勝利。

約柯奇坦言，第四節灰狼表現精彩，自家命中率卻直線下探，「他們打得積極，把比賽送進延長賽，不過這對我們也是好事，讓我們還有選項可以贏下比賽。」

威金斯（Andrew Wiggins）也為灰狼貢獻25分，但球隊仍吞下近4戰的第3敗，灰狼教練桑德斯（Ryan Saunders）仍讚球員韌性，他說：「我們從16分落後到追平，球員持續奮戰，我給自家球員很大的肯定。」

灰狼外線命中率仍是球隊致命傷，前一場碰勇士隊36投僅中9，這兩場合計81投只15中，今天三分球2投盡墨的柯文頓（Robert Covington）說：「有很多好空檔，只是沒有投進，我們還是要相信自己，就是這樣。」