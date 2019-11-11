NBA／熱火後衛又出包 威斯特遭禁賽10場

2019-11-11 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



開幕戰因「不專業行為」遭熱火隊禁賽，後衛威特斯（Dion Waiters）又領到球隊頒布的禁賽處罰，熱火今天宣布，因威斯特在球隊飛機上的不當行為，處10場禁賽，從美國時間上周五開始生效。

據消息來源透露給美國《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）和沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski），威斯特是在球隊從鳳凰城飛往洛杉磯的飛機上服用含有大麻主要化合物之一的「THC」，造成恐慌發作（Panic attack），不過熱火拒絕提及飛機上的這起意外，只宣布禁賽決定。

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「我們對威斯特這季的表現非常失望，包括周四晚上非常危險的處境，感謝狀況沒有惡化。」熱火今天發表的聲明中指出，球團以球員為榮，但威斯特本季已經有多次危及球隊的行為，「我們希望所有球員，包括威斯特，對自己有高標準，展現出職業精神，尊敬隊友、球隊、球迷和NBA。」

熱火也表示，威斯特的禁賽已經開始執行。他9日對湖人隊就因生病不在出賽名單，人也沒到球場；再前一天和太陽隊的比賽，他則因腸胃不適缺席。

開幕戰遭禁賽時，威斯特還在社交平台吐露失望心情，如今又因個人行為必須暫離球場；他和熱火的合約有條條款，球隊剩下73場比賽中，他至少要出賽70場，才可能保住120萬美金的額外獎金。

威斯特是2017年加入熱火，今年合約價值250萬美金。