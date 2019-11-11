親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

12強／中華隊對墨西哥打序出爐 王柏融重返第三棒

天災威脅的「電柱大國」：日本電線桿「換柱」救國？

運動筆記【新聞】全馬前三名由海外選手包辦 田中馬眾星雲集2019紐約馬拉松__向外發現無比遼闊的世界，向內發掘無比深邃的內心
健行筆記【臺灣登山申請一站式網站教學】五個步驟，讓你輕鬆申請入山！古坑/雲嘉大尖山(小百岳)
NBA焦點球員- Nikola Jokic (11月11日)精彩演出- Nikola Jokic 致勝跳投 (11月11日)

NBA／熱火後衛又出包 威斯特遭禁賽10場

2019-11-11 08:03聯合報 記者曾思儒／即時報導

開幕戰因「不專業行為」遭熱火隊禁賽，後衛威特斯（Dion Waiters）又領到球隊頒布的禁賽處罰，熱火今天宣布，因威斯特在球隊飛機上的不當行為，處10場禁賽，從美國時間上周五開始生效。

據消息來源透露給美國《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）和沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski），威斯特是在球隊從鳳凰城飛往洛杉磯的飛機上服用含有大麻主要化合物之一的「THC」，造成恐慌發作（Panic attack），不過熱火拒絕提及飛機上的這起意外，只宣布禁賽決定。

「我們對威斯特這季的表現非常失望，包括周四晚上非常危險的處境，感謝狀況沒有惡化。」熱火今天發表的聲明中指出，球團以球員為榮，但威斯特本季已經有多次危及球隊的行為，「我們希望所有球員，包括威斯特，對自己有高標準，展現出職業精神，尊敬隊友、球隊、球迷和NBA。」

熱火也表示，威斯特的禁賽已經開始執行。他9日對湖人隊就因生病不在出賽名單，人也沒到球場；再前一天和太陽隊的比賽，他則因腸胃不適缺席。

開幕戰遭禁賽時，威斯特還在社交平台吐露失望心情，如今又因個人行為必須暫離球場；他和熱火的合約有條條款，球隊剩下73場比賽中，他至少要出賽70場，才可能保住120萬美金的額外獎金。

威斯特是2017年加入熱火，今年合約價值250萬美金。

熱火羅斯

相關新聞

NBA／日前才轟39分 海瓦德手骨折恐又動刀

2019-11-11 00:43

NBA／差點大三元 哈登：不知道差1次 但贏球最重要

2019-11-11 00:24

NBA／喬治厭倦復健 術後首度與快艇團練

2019-11-10 18:02

NBA／關鍵進攻犯規翻案 聯盟證實安比德遭誤判

2019-11-10 16:03

NBA／勇士開季2勝8負 柯爾：不接受命運

2019-11-10 15:43

NBA／自己標籤「過氣皇帝」 詹姆斯把酸語當激勵

2019-11-10 13:26

NBA／以德報怨種族歧視 暴龍鐵粉寫球場外佳話

2019-11-10 12:54

NBA／海瓦德左手骨折 綠衫軍教頭：沒兩年前嚴重

2019-11-10 12:46

NBA／先禮後兵老東家暴龍 雷納德：能見到他們很開心

2019-11-10 12:29

NBA／MVP連線合轟68分 火箭輕取公牛納3連勝

2019-11-10 12:06

NBA／羅素再飆30分無用 勇士不敵雷霆再吞敗

2019-11-10 11:34

NBA／唐西奇差2助攻大三元 獨行俠退灰熊收客場4連勝

2019-11-10 11:31

NBA／今日戰績表 綠衫軍打壓馬刺拉出7連勝

2019-11-10 11:28

NBA／英格倫關鍵時刻挺身 鵜鶘挫黃蜂奪本季第2勝

2019-11-10 10:58

NBA／佐蒙德開季數據傲人 杜蘭特：平均20籃板有可能

2019-11-10 10:55

NBA／談婉拒加入灰狼理由 羅素：想去氣候溫暖的地方

2019-11-10 10:55

NBA／湖人將迎完整陣容 傳朗多11號復出戰暴龍

2019-11-10 10:40

NBA／葛里芬準備復出 西蒙斯肩傷續休兵

2019-11-10 10:25

NBA／電玩數值成長看開季驚奇 黃蜂小將最跌破人眼鏡

2019-11-10 09:57

NBA／海瓦德左手骨折 綠衫軍7連勝蒙塵

2019-11-10 09:30

NBA／羅瑞左拇指骨折休兩周 無緣對決雷納德

2019-11-10 09:03

NBA／只要健康就出賽 詹姆斯：沒有輪休問題

2019-11-10 08:14

擺脫黑暗宿命快速重建 灰熊能比美2008年雷霆？

2019-11-08 07:00

苦練三分球練假的？ 西蒙斯投籃罩門仍無解

2019-11-08 07:00

國王的新衣？ 沙加緬度無止盡的季後賽夢

2019-11-07 07:00

交易格林非好選項 勇士大難不坦必有後福

2019-11-07 07:00

衛斯特布魯克帶來強力動能 火箭怎會搖搖欲墜？

2019-11-05 07:00

勇士浪花淘盡真完蛋了 可考慮換走羅素簽下甜瓜

2019-11-01 07:00

化身活塞精神領袖 羅斯拼出年度第六人氣勢

2019-11-01 07:00

勇士幫同時落難 柯爾、簡崔、華頓灰頭土臉

2019-10-31 07:00

火箭升空新動能？ 衛少帶來的變化和隱憂

2019-10-31 07:00

新狼王唐斯大爆發 不像賈奈特更像柯瑞

2019-10-29 07:00

瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀

2019-10-25 07:00

斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！

2019-10-25 07:00

NBA新球季開打 十月份一二三3大看點

2019-10-24 07:00

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

NBA雙關廣告 為贊助商創造雙邊關係

2019-10-17 07:00
看更多

熱門文章

NBA／海瓦德左手骨折 綠衫軍7連勝蒙塵

2019-11-10 09:30

中職／狂！張泰山擊出全壘打 全場球迷陷入瘋狂

2019-11-10 16:49

12強／複賽對墨西哥 先發投手交給江少慶

2019-11-10 12:31

福州羽賽／陳雨菲逆轉奧原希望 助戴資穎返球后

2019-11-10 16:29

NBA／憶亞瑞納斯昔日壯舉 「鞋頭」塔克也甘拜下風

2019-11-10 14:30

NBA／羅素再飆30分無用 勇士不敵雷霆再吞敗

2019-11-10 11:34

NBA／佐蒙德開季數據傲人 杜蘭特：平均20籃板有可能

2019-11-10 10:55

NBA／電玩數值成長看開季驚奇 黃蜂小將最跌破人眼鏡

2019-11-10 09:57

NBA／勇士開季2勝8負 柯爾：不接受命運

2019-11-10 15:43

12強／道奇好友變墨教頭 胡金龍久違重逢

2019-11-10 15:34

NBA／MVP連線合轟68分 火箭輕取公牛納3連勝

2019-11-10 12:06

NBA／海瓦德左手骨折 綠衫軍教頭：沒兩年前嚴重

2019-11-10 12:46

12強／墨西哥推光芒3A先發 中華隊小心

2019-11-10 18:07

福州羽賽／不敵球王 周天成連兩年居亞

2019-11-10 18:13

NBA／關鍵進攻犯規翻案 聯盟證實安比德遭誤判

2019-11-10 16:03

未積極跑壘非滔天大錯 錯的是不知問題在哪？

2019-11-11 07:00

NBA／以德報怨種族歧視 暴龍鐵粉寫球場外佳話

2019-11-10 12:54

NBA／英格倫關鍵時刻挺身 鵜鶘挫黃蜂奪本季第2勝

2019-11-10 10:58

NBA／談婉拒加入灰狼理由 羅素：想去氣候溫暖的地方

2019-11-10 10:55

NBA／唐西奇差2助攻大三元 獨行俠退灰熊收客場4連勝

2019-11-10 11:31

NBA／自己標籤「過氣皇帝」 詹姆斯把酸語當激勵

2019-11-10 13:26

CBA／林書豪轟本季最高27分 率北京4連勝

2019-11-10 23:29

12強／昨壽星今先發 江少慶對戰墨西哥

2019-11-10 23:58

12強／日媒介紹中華隊 期待右投先發三本柱

2019-11-11 07:36

MLB／大都會小將成全壘打王 阿隆索感念總管的一頓飯

2019-11-10 11:40

NBA／先禮後兵老東家暴龍 雷納德：能見到他們很開心

2019-11-10 12:29

MLB／46歲不輕言退休 柯隆健身房續鍛鍊

2019-11-10 10:47

中職／披澳職巨人球衣開轟 張泰山助隊10：6勝味全

2019-11-10 21:05

福州羽賽／再挑戰球王 周天成拚本季第4冠

2019-11-10 11:06

12強／三教頭打過北京奧運 老回憶點燃戰火

2019-11-10 18:31

12強／壽星江少慶許願：中華隊贏球

2019-11-10 14:49

西甲／梅西34次帽子戲法 追平C羅紀錄

2019-11-10 09:54

NBA／喬治厭倦復健 術後首度與快艇團練

2019-11-10 18:02

ATP年終賽／捍衛年終球王 約克維奇、費德勒首日登場

2019-11-10 14:42

12強／胡智為、吳昇峰 備戰抗韓

2019-11-11 00:12

NBA／熱火後衛又出包 威斯特遭禁賽10場

2019-11-11 08:03

全能好捕手越來越稀少 小熊康崔拉斯成搶手貨

2019-11-11 07:00

12強／先發或中繼？ 胡智為看教練安排

2019-11-10 18:59

NBA／日前才轟39分 海瓦德手骨折恐又動刀

2019-11-11 00:43

NBA／葛里芬準備復出 西蒙斯肩傷續休兵

2019-11-10 10:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top