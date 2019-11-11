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NBA／日前才轟39分 海瓦德手骨折恐又動刀

2019-11-11 00:43聯合報 記者林宋以情／綜合報導

海瓦德先前比賽曾轟39分。 法新社資料照
海瓦德先前比賽曾轟39分。 法新社資料照
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塞爾蒂克隊球星海瓦德，四天前才轟下傷癒復出後最高分卅九分，昨天「綠衫軍」一三五比一一五擊敗馬刺隊，海瓦德只上場十五分鐘，就因為和馬刺前鋒艾德里奇相撞，左手骨折提前退場。

海瓦德是否動刀，要待見過手術專家後才能確定。但不管休兵多久，主帥史蒂文斯深信，海瓦德一定能度過難關，重新振作。

海瓦德日前對騎士隊才繳出兩分球十六投全中的「完美」表現，未料對馬刺就傳出左手骨折噩耗；當時海瓦德專注防守，一轉身撞上替隊友擋人掩護的艾德里奇，艾德里奇吞下進攻犯規，海瓦德旋即退場，留下九分、兩籃板、一助攻數據。

才從兩年前左腳骨折找回身手，海瓦德本季場均十八點九分、七點一籃板、四點一助攻，命中率高達五成五，三分球也有四成三，攻下廿六分的隊友華克說，「我很震驚，他缺席的這段日子，我們會很想念他。」

海瓦德若確定接受手術，美國時間周一就會動刀，好展開後續復健工作。史蒂文斯表示，海瓦德此次受傷並未如兩年前嚴重，相信他會以最佳狀態回到場上，「我只告訴他『抬起頭來』。」

NBA海瓦德馬刺塞爾蒂克

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