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NBA／喬治厭倦復健 術後首度與快艇團練

2019-11-10 18:02聯合報 記者林宋以情／即時報導

喬治。 美聯社
喬治。 美聯社
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休季期間兩肩相繼動刀，快艇隊球星喬治Paul George）復出首戰近在眼前，今日首度參與球隊完整練習，喬治透露，自己已經厭倦復健，儘管復出日期尚未確定，但正在努力，追趕上隊友進度。

上季帶傷拚戰，轉戰洛城的喬治，開季前進場保養為新球季做準備；5月先動刀修補右肩韌帶，6月左肩再動手術修補肩關節唇撕裂，今日是他首度與球隊參與毫無限制的完整練習，包括全場5打5，主帥瑞佛斯（Doc Rivers）笑意藏不住。

「看到他回到場上感覺很好。」瑞佛斯指出，現階段最重要的是讓喬治找回肺活量，肩傷已經不是最大的考量重點，隊內練習賽後，喬治再與球隊助教進行額外訓練。

首度進行隊內分組賽，加入第二隊的喬治很快進入狀態，不過喬治認為復出前還有功課要做，「從身體的角度來看，感覺很棒。至於比賽節奏，特別是如何跟上球季中大夥兒的節奏，我希望能夠有更好的轉換。」

喬治坦言長達數個月的復健治療，已經讓他悶壞了，「我厭倦復健了，那糟透了。但你知道，我是為了長期拚戰做準備。」

喬治快艇Paul George

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