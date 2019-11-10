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NBA／勇士開季2勝8負 柯爾：不接受命運

2019-11-10 15:43聯合報 記者林宋以情／即時報導

羅素(左)攻下30分，勇士仍吞敗。
羅素(左)攻下30分，勇士仍吞敗。
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儘管羅素（D'Angelo Russell）獨轟全場最佳30分，傷兵滿營的金州勇士，10日仍108：114不敵雷霆隊，吞下開季第8敗。主帥柯爾（Steve Kerr）拒絕接受命運的安排，不把傷兵當藉口，強調擺爛不會是球隊的方針。

勇士隊新球季面臨最大考驗，除了季前射手湯普森（Klay thompson）就掛傷號，招牌球星柯瑞（Stephen Curry）、球隊領袖之一格林（Draymond Green）也紛紛倒下，傷病纏身，讓勇士隊開季戰績直直落。

10日迎戰雷霆隊，勇士隊一度從23分落後，藉著羅素第三節獨拿17分，包括壓哨三分球一舉扳平，第4節開賽更取得兩分領先，但隨後雷霆隊回敬9：0攻勢，將勇士隊甩在後頭，勇士隊倒數17.7秒追到4分差，無奈為時已晚。

「我們是支正在學習的年輕球隊，但我並不滿意我們的戰績。」明星主力缺陣，柯爾不允許球員向命運低頭，「我們不應該接受我們的命運，不應該為自己感到抱歉，或者要等待樂透選秀這種鬼話，我們應該贏下更多比賽。」

勇士雷霆柯爾

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