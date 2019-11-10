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NBA／自己標籤「過氣皇帝」 詹姆斯把酸語當激勵

2019-11-10 13:26聯合報 記者曾思儒／即時報導

詹姆斯。 路透
詹姆斯。 路透
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下月底就要迎接35歲生日，湖人隊「小皇帝詹姆斯（LeBron James）卻不顯老態，除率隊拉出7連勝，還寫下連3場「大三元」成績，用實際表現讓外界質疑他「過氣」的聲音平息。

詹姆斯坦言，社群平台自己使用標籤「過氣皇帝（washed king）」，是給自己的一種激勵方式，「這是我個人的動力，給我多點刺激。」他強調，知道今年夏天自己為了擺脫腹股溝傷勢做了多少努力，外界的質疑成驅使自己更前進的動能，「讓我每晚踏上球場都有出色表現的動力。」

本季詹姆斯8戰平均除有26分，另有7.8籃板和聯盟最佳的10.5助攻，連教頭佛蓋爾（Frank Vogel）都用「不可思議」來形容；昨天他率隊以95：80擊敗熱火隊迎接7連勝，也為球隊爭取到一天假期，原本今天的團隊訓練取消了。

詹姆斯也提到，今年夏天除了治療上季纏身的腹股溝傷勢，還進行 《 怪物奇兵（Space Jam）2》拍攝，「我夏天花了3個月在拍攝，我的開拍時間幾乎是每天早上6點半，我大概凌晨3點半或4點就到球場了，然後進行12、13到14小時拍攝，所以我知道為了磨練技術投入多少努力。」

「小皇帝」表示，儘管投入拍攝時間很長，內心仍清楚知道自己想要的是什麼，「所以這是我個人給自己的壓力，我是不太相信壓力，但我相信自己，我知道自己能力是什麼。」

詹姆斯小皇帝Frank Vogel

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