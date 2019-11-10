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NBA／海瓦德左手骨折 綠衫軍教頭：沒兩年前嚴重

2019-11-10 12:46聯合報 記者曾思儒／即時報導

海瓦德受傷。 美聯社
海瓦德受傷。 美聯社
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塞爾蒂克隊今天雖以135：115大勝馬刺隊，但迎接7連勝過程卻折損明星前鋒海瓦德（Gordon Hayward），他第二節和馬刺前鋒艾德里奇（LaMarcus Aldridge）相撞造成左手骨折，讓隊友直喊難過。

「我很震驚，在那樣的處境下，很難說出什麼，有時你會不知道該說什麼，我們會在他離開的這段時間想念他。」本季首度和海瓦德合作的華克（Kemba Walker）說。

這已是海瓦德第2度在塞爾蒂克出現嚴重傷勢，他2017年加入綠衫軍，開幕戰只進行了6分鐘就腿部嚴重骨折，整季報銷；本季前7戰他繳出平均20.3分、7.9籃板和4.6助攻亮眼表現，不料卻再成傷兵。

今天轟下全隊最高30分的布朗（Jaylen Brown）遺憾說，海瓦德狀況正好，「我們這季正和他學習，試著維持好表現，我知道這狀況真的很難熬，遇到像這樣的傷勢讓人沮喪。」

海瓦德今天只留下上場15分鐘、9分成績就離場，塞爾蒂克教頭史蒂文斯（Brad Stevens）表示，海瓦德明天會再接受更多檢查，決定是否需要進行手術，「這次狀況感覺沒有兩年前那麼嚴重，所以他會回來，不管是缺席幾周、幾個月或是多久。」

海瓦德塞爾蒂克馬刺

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