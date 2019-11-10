NBA／海瓦德左手骨折 綠衫軍教頭：沒兩年前嚴重

2019-11-10 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



海瓦德受傷。 美聯社 分享 facebook 塞爾蒂克隊今天雖以135：115大勝馬刺隊，但迎接7連勝過程卻折損明星前鋒海瓦德（Gordon Hayward），他第二節和馬刺前鋒艾德里奇（LaMarcus Aldridge）相撞造成左手骨折，讓隊友直喊難過。

「我很震驚，在那樣的處境下，很難說出什麼，有時你會不知道該說什麼，我們會在他離開的這段時間想念他。」本季首度和海瓦德合作的華克（Kemba Walker）說。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

這已是海瓦德第2度在塞爾蒂克出現嚴重傷勢，他2017年加入綠衫軍，開幕戰只進行了6分鐘就腿部嚴重骨折，整季報銷；本季前7戰他繳出平均20.3分、7.9籃板和4.6助攻亮眼表現，不料卻再成傷兵。

今天轟下全隊最高30分的布朗（Jaylen Brown）遺憾說，海瓦德狀況正好，「我們這季正和他學習，試著維持好表現，我知道這狀況真的很難熬，遇到像這樣的傷勢讓人沮喪。」

海瓦德今天只留下上場15分鐘、9分成績就離場，塞爾蒂克教頭史蒂文斯（Brad Stevens）表示，海瓦德明天會再接受更多檢查，決定是否需要進行手術，「這次狀況感覺沒有兩年前那麼嚴重，所以他會回來，不管是缺席幾周、幾個月或是多久。」