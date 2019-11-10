NBA／唐西奇差2助攻大三元 獨行俠退灰熊收客場4連勝
2019-11-10 11:31
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
開季8場有4戰繳出「大三元」數據，獨行俠隊明星後衛唐西奇（Luka Doncic）今天碰灰熊隊維持高檔演出，三節打完就有24分、14籃板、8助攻，第四節直接休兵，看球隊以138：122輕取灰熊隊，迎接客場4連勝。
明年2月底才要過21歲生日的唐西奇，昨天碰尼克隊也繳出38分、14籃板和10助攻，成為聯盟史上21歲以下最多30分外加大三元的球員，超越先前和湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）共同保持的2次；今天他打滿首節已有10分、7籃板和5助攻，第二節在5分11秒時才重回球場，各數據雖沒快速推進，但球隊半場已取得68：62超前。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
獨行俠本季首度連續出賽，球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）休兵，他上季因左膝傷勢整季報銷，休息20個月後才回歸戰場，球隊對他格外保護；不過第三節在唐西奇發揮下，獨行俠領先已擴大到104：91，加上第四節分數持續拉大，前三節出賽29分鐘的唐西奇第四節直接休息。
唐西奇今天16投9中，24分是全場最高，只差2助攻就能完成本季第5度大三元；小哈德威（Tim Hardaway Jr）從板凳出發也為獨行俠貢獻20分，帶出全隊8人得分兩位數的點點開花表現，全場138分也寫下本季得分新高。
灰熊第四節落後分數愈拉愈大，日本後衛渡邊雄太獲得上場時間，從發展聯盟被叫回的他今天上場3分鐘，兩次出手都把握，攻下4分、1籃板。
留言