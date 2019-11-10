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NBA／唐西奇差2助攻大三元 獨行俠退灰熊收客場4連勝

2019-11-10 11:31聯合報 記者曾思儒／即時報導

唐西奇(中)。 美聯社
唐西奇(中)。 美聯社
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開季8場有4戰繳出「大三元」數據，獨行俠隊明星後衛唐西奇（Luka Doncic）今天碰灰熊隊維持高檔演出，三節打完就有24分、14籃板、8助攻，第四節直接休兵，看球隊以138：122輕取灰熊隊，迎接客場4連勝。

明年2月底才要過21歲生日的唐西奇，昨天碰尼克隊也繳出38分、14籃板和10助攻，成為聯盟史上21歲以下最多30分外加大三元的球員，超越先前和湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）共同保持的2次；今天他打滿首節已有10分、7籃板和5助攻，第二節在5分11秒時才重回球場，各數據雖沒快速推進，但球隊半場已取得68：62超前。

獨行俠本季首度連續出賽，球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）休兵，他上季因左膝傷勢整季報銷，休息20個月後才回歸戰場，球隊對他格外保護；不過第三節在唐西奇發揮下，獨行俠領先已擴大到104：91，加上第四節分數持續拉大，前三節出賽29分鐘的唐西奇第四節直接休息。

唐西奇今天16投9中，24分是全場最高，只差2助攻就能完成本季第5度大三元；小哈德威（Tim Hardaway Jr）從板凳出發也為獨行俠貢獻20分，帶出全隊8人得分兩位數的點點開花表現，全場138分也寫下本季得分新高。

灰熊第四節落後分數愈拉愈大，日本後衛渡邊雄太獲得上場時間，從發展聯盟被叫回的他今天上場3分鐘，兩次出手都把握，攻下4分、1籃板。

灰熊詹姆斯Kristaps Porzingis

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