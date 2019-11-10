NBA／葛里芬準備復出 西蒙斯肩傷續休兵

2019-11-10 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



葛里芬。 美聯社 分享 facebook 開季前10場都缺陣，活塞隊明星前鋒葛里芬（Blake Griffin）終於準備回歸，有機會在12日出戰灰狼隊時迎接新球季首戰。

30歲的葛里芬上季結束曾動左膝手術，本季前就不停為痠痛的左膝和腿傷復健，近日積極爭取回歸，已經和球隊進行幾次訓練，確認傷勢無礙，可以回到球隊陣容。

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目前葛里芬的先發位置是由莫里斯（Markieff Morris）取代，他本季場均有12分、3.7籃板；葛里芬上季則繳出24.5分、7.5籃板和5.4助攻。

葛里芬回歸倒數，76人隊明星後衛西蒙斯（Ben Simmons）則是確定連2場缺陣，明天碰黃蜂隊的比賽將讓扭傷的右肩繼續休養。

西蒙斯是7日碰爵士隊的第一節傷到右肩，前一戰碰金塊隊就缺陣，76人最終以97：100吞敗：76人球團宣布，西蒙斯美國時間周一會重新評估右肩狀況。

76人開季先拉出一波5連勝，但近期已吞下3連敗；西蒙斯在有出賽的7場平均則是有13.1分、6.9助攻和5.4籃板。