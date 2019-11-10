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NBA焦點球員- Kemba Walker (11月10日)焦點球員- Jaylen Brown (11月10日)

NBA／海瓦德左手骨折 綠衫軍7連勝蒙塵

2019-11-10 09:30聯合報 記者曾思儒／即時報導

「綠衫軍」塞爾蒂克大勝馬刺，拉出7連勝，但傳出海瓦德(左)受傷。 美聯社
「綠衫軍」塞爾蒂克大勝馬刺，拉出7連勝，但傳出海瓦德(左)受傷。 美聯社
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塞爾蒂克隊今天雖以135：115大勝馬刺隊，但明星前鋒海瓦德（Gordon Hayward）卻傳出左手骨折意外，經紀人巴特爾史坦（Mark Bartelstein）表示，海瓦達將拜訪手部專家，確認是否需要動刀。

若是海瓦德必須進行手術，美國時間周一就會動刀，「綠衫軍」教頭史蒂文斯（Brad Stevens）也提到，若海瓦德不須動刀，相信很快就能歸隊。

海瓦德是第二節和馬刺前鋒艾德里奇（LaMarcus Aldridge）相撞造成，艾德里奇領到進攻犯規，海瓦德則是馬上離場進行X光檢查；他確診左手骨折，只留下上場15分鐘、9分成績，最終球隊雖在布朗（Jaylen Brown）30分和華克（Kemba Walker）26分領軍下輕取馬刺，卻無法開心迎接7連勝。

2017到18賽季，從爵士隊轉戰綠衫軍的海瓦德，穿著新東家戰袍的開幕戰只打6分鐘就腿部骨折，整季報銷，不料在波士頓第3個球季又成傷兵；他本季前7戰平均有20.3分、7.9籃板和4.6助攻，三分線命中率達4成4。

綠衫軍開幕戰不敵76人隊後就開啟連勝旅程，今天首節就攻下39分，半場合計72分寫下本季隊史最高得分，前兩節就取得18分領先也奠定勝基，最終得分135分也寫新球季新高；不過塞爾蒂克7勝1敗戰績雖追上湖人隊、並列聯盟最佳，但上半場就折損海瓦德。

黑衫軍以德羅展（DeMar DeRozan）22分最佳，板凳出發的米爾斯（Patty Mills）貢獻20分。

海瓦德塞爾蒂克馬刺

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