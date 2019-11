NBA／海瓦德左手骨折 綠衫軍7連勝蒙塵

「綠衫軍」塞爾蒂克大勝馬刺,拉出7連勝,但傳出海瓦德(左)受傷。 美聯社 分享 facebook 塞爾蒂克隊今天雖以135:115大勝馬刺隊,但明星前鋒海瓦德(Gordon Hayward)卻傳出左手骨折意外,經紀人巴特爾史坦(Mark Bartelstein)表示,海瓦達將拜訪手部專家,確認是否需要動刀。

若是海瓦德必須進行手術,美國時間周一就會動刀,「綠衫軍」教頭史蒂文斯(Brad Stevens)也提到,若海瓦德不須動刀,相信很快就能歸隊。

According to the Celtics: Gordon Hayward has been diagnosed with a left hand fracture. Here's the play where it happened: pic.twitter.com/Vwd3FpJsfS