NBA／羅瑞左拇指骨折休兩周 無緣對決雷納德

2019-11-10 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



羅瑞。 美聯社 分享 facebook 上季迎接隊史第一座總冠軍，暴龍隊新賽季尋求衛冕卻遇傷兵問題，除了伊巴卡（Serge Ibaka）扭傷腳踝，今天球隊又宣布，明星後衛羅瑞（Kyle Lowry）左手拇指骨折，兩周後傷勢才會重新評估，確定缺席和前隊友雷納德（Kawhi Leonard）的新球季首度對決。

羅瑞是兩天前碰鵜鶘隊時受傷，當時暴龍以122：104收下勝利，但他左手卻受傷，雖一度回到板凳又短暫上場，但第二節投進兩記三分球後就再度離開戰場，回到休息室治療。

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暴龍今天宣布，羅瑞是左手拇指的後指骨骨折，這也是他連兩季左手拇指都受創；他上季季後賽碰76人隊的東區第二輪傷了左手大拇指，7月曾動刀，原希望能趕上美國隊世界盃集訓，但最終因傷勢未痊癒退訓，不料新球季才打8場又成傷兵。

羅瑞至少要休息兩周，代表兩天後無緣到洛杉磯踢館雷納德新東家快艇隊，這將是雷納德轉戰西區後首度碰暴龍。

伊巴卡同樣是出戰鵜鶘時成傷兵，他第二節上籃時扭傷右腳踝，之後就沒再回球場；暴龍本周要迎接客場5連戰，伊巴卡能否回歸還未知。

羅瑞本季平均有21.8分和6.5助攻，伊巴可則可貢獻14.0分和6.5籃板，同場成傷兵使暴龍戰力大折損。