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NBA／只要健康就出賽 詹姆斯：沒有輪休問題

2019-11-10 08:14聯合報 記者曾思儒／即時報導

只要健康就出賽，詹姆斯：沒有輪休問題。 路透
只要健康就出賽，詹姆斯：沒有輪休問題。 路透
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湖人隊開季打出7勝1敗佳績，目前場場出賽的「小皇帝詹姆斯（LeBron James）還開了「金口」表示，不打算為季後賽而減少例行賽上場時間，只要健康就會出賽，沒有「工作量管理（Load Management）」問題。

「如果我受傷，我就不會打，如果不是，我就會出賽，這始終是我的座右銘。」昨天率湖人以95：80擊敗熱火隊後，攻下25分的詹姆斯說。

工作量管理成NBA近年來的發燒話題，本季又因雷納德（Kawhi Leonard）連兩周在全國轉播比賽中輪休引發討論；「小皇帝」年長雷納德6歲，本季已是生涯第17個NBA球季，他上季雖受腹股溝傷勢影響，出賽55場寫下生涯最少，本季仍承諾會盡可能出賽。

不過他也不想將自己狀況和雷納德相比，他強調說：「詹姆斯健康，詹姆斯會出賽，這就是我想說的，我不會談論自己外的任何人。」

戰績排在西區龍頭的湖人，即將迎接新球季第一次的連續出賽，詹姆斯對於「背靠背」話題顯得雲淡風輕，「先是鳳凰城，然後回到主場對勇士嗎？我會準備好。」他還反問媒體，「你的意思是什麼，『我要如何去處理？』。」

詹姆斯下月就要迎接35歲生日，儘管他的工作量管理是湖人教練團重點考慮狀況，「小皇帝」認為自己身體自己最了解，不用為他過度擔心。

「告訴我的教練們，你們知道之前在騎士時，多少次我和泰隆魯（Tyronn Lue）想法不同，他希望我休息，而我想上場。」詹姆斯再次表明，只要健康就會上場，「或許之後我會有45年的時間不用打籃球了。」

不過湖人本季新教頭佛蓋爾（Frank Vogel）仍說，球隊會以任何方式避免詹姆斯使用「超載」，或許是減少練球時間，或是某些時刻讓其他球員頂替詹姆斯。

詹姆斯湖人小皇帝

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