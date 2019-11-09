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NBA／詹皇反對輪休風氣：除非受傷絕不缺席

2019-11-09 18:11聯合新聞網 綜合報導

詹姆斯反對輪休風氣，自己只要能打就一定會上場。 美聯社
詹姆斯反對輪休風氣，自己只要能打就一定會上場。 美聯社
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湖人自開幕戰輸給快艇後就沒輸過，今日主場對熱火更是95:80力壓南灘大軍，成為聯盟本季首支拿下7連勝球隊；球隊喜迎7連勝，陣中兩大球星詹姆斯（LeBron James）跟戴維斯（Anthony Davis）自然不會缺席，分別轟下25分及26分，賽後詹姆斯也針對近期的輪休議題發表看法。

此役第4節，熱火一度將比分追至6分差，但後續攻勢熄火，讓詹姆斯有機會靠著2記底角三分滅火，個人也獨拿25分，送出6助攻，抓下4籃板，表現全能，搭配戴維斯也挹注26分，不過賽後採訪重頭戲並非兩人精彩表現，而是最近吵得很兇的輪休問題。

被問到輪休意願，詹姆斯直言：「如果我受傷了，我就不打。沒有的話，絕對上場。我一直秉持著這樣的想法。」

詹姆斯也幾乎說到做到，唯獨上個賽季因腹股溝拉傷而缺席了數場比賽。有鑒於詹姆斯上個賽季經歷生涯第一次大傷，且已年屆34歲，湖人在爭冠之路上，勢必需要計畫性讓詹姆斯輪休。對此詹姆斯堅定立場，表示：「麻煩去問教練，還在騎士的時候就有這個問題了，教練要我休，但我就是要打。」

至於教頭佛蓋爾（Frank Vogel）則表示球隊確實設法讓詹姆斯不要太過勞累，他說：「無論是在練習時讓他休息，還是減少他的上場時間、工作量。我們會有計畫的要求他適度休息，方式可能有很多種。」

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