NBA／談雷納德休兵 哈登：你看過我輪休嗎？

2019-11-09 17:04 聯合新聞網 綜合報導



火箭球星哈登也對輪休議題發表看法，不過回應卻是酸度爆表。 美聯社 分享 facebook

本週快艇宣布球星雷納德（Kawhi Leonard）會在背靠背賽事輪休後，這議題開始在NBA吵得沸沸揚揚，火箭球星哈登（James Harden）今天受訪發表看法時酸度爆表，表示自己從不因為賽程缺席比賽。

聯盟因雷納德休戰，再度開啟輪休論戰，生涯鮮少缺席賽事的哈登自然成為訪問目標，而他也直言：「如果我受傷，我當然不會打。但若只是輕微的傷勢，我還是會嘗試上場。」，隨後也反問記者「你們有看過我因為賽程安排而輪休嗎」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

James Harden won’t be taking the Kawhi route anytime soon



“Have you ever seen me not play because of load management?” pic.twitter.com/cCEaLOmY4h — Michael Shapiro (@mshap2) November 8, 2019

雖然哈登並非生化人，但也堪稱硬漢。他在火箭的7個賽季僅缺席29場比賽，且平均上場時間打35分鐘。至於火箭教頭丹東尼（Mike D'Antoni）對子弟兵幾乎全勤的出賽紀錄則表示，球隊曾計畫讓哈登進行輪休，但經過討論後，並沒有達成共識。

「我們有考慮過，但哈登從來沒有對此認真思考過。」丹東尼這麼說。