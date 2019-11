NBA／談雷納德休兵 哈登：你看過我輪休嗎？

火箭球星哈登也對輪休議題發表看法,不過回應卻是酸度爆表。 美聯社 分享 facebook

本週快艇宣布球星雷納德(Kawhi Leonard)會在背靠背賽事輪休後,這議題開始在NBA吵得沸沸揚揚,火箭球星哈登(James Harden)今天受訪發表看法時酸度爆表,表示自己從不因為賽程缺席比賽。

聯盟因雷納德休戰,再度開啟輪休論戰,生涯鮮少缺席賽事的哈登自然成為訪問目標,而他也直言:「如果我受傷,我當然不會打。但若只是輕微的傷勢,我還是會嘗試上場。」,隨後也反問記者「你們有看過我因為賽程安排而輪休嗎」。

James Harden won’t be taking the Kawhi route anytime soon



“Have you ever seen me not play because of load management?” pic.twitter.com/cCEaLOmY4h