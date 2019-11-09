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NBA／中國企業抵制退燒 「怎麼一個月就投降了？」

2019-11-09 17:18世界日報 中國新聞組／北京9日電

中國球迷期待中的「道歉」、「認錯」還沒有出現，但卻已經有三家中國企業選擇恢復與N...
中國球迷期待中的「道歉」、「認錯」還沒有出現，但卻已經有三家中國企業選擇恢復與NBA的合作。 圖／中央社
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中國抵制NBA事件波盪漾。搜狐自媒體昨日發文指稱「席佛贏了！（Adam Silver，NBA總裁，又譯肖華）」中國球迷期待中的「道歉」、「認錯」還沒有出現，但卻已經有三家中國企業選擇恢復與NBA的合作。「說好的團結一心抵制NBA呢？怎麼才一個月就投降了？」

文章說，NBA火箭隊總經理莫雷在推特上發布錯誤言論至今，已經一個月零4天過去。中國球迷期待中的「道歉」、「認錯」卻依然沒有出現，反而是席佛一次次態度強硬的表態。如今，莫雷的工作如常進行，社交媒體（INS、推特）也恢復到了以前的更新頻率。中國方面，央視依然堅持抵制，在CCTV 5的節目單上，原本屬於NBA的時間已經由CBA佔據。央視這種強硬的態度是我們希望看到的，然而，截至目前，卻已經有三家中國企業選擇恢復與NBA的合作。

文章說，首先選擇屈服的中國公司，就是此前花15億美元買下NBA中國區版權的「某鵝」。NBA常規賽開始後，「某鵝」逐漸恢復了直播，由於很多中國商家選擇不再贊助NBA節目，因此「某鵝」少了商家廣告。為了彌補損失，「某鵝」選擇了提高會員的月費，令人非常不齒。

文章繼續說，第二家公司就是抖音海外版Tik Tok，在日前猶他爵士隊主場對陣快艇（快船）隊比賽中，很清楚地看到該公司的場邊廣告。第三家企業是TCL。這家公司贊助了中國男籃、CBA還不夠，目前是已經開始在NBA打廣告。在公牛隊主場對陣灰狼（森林狼）的比賽中，可以看到TCL的廣告牌。

文章最後說，不得不說，從這種狀況看來，席佛贏了！他什麼也沒有做，中國球迷依然在看NBA，中國商家也逐漸回來。很多有血性的球迷認為，這種局面真是令人憤慨，說好的團結一心抵制NBA呢？怎麼才一個月就「投降」了？

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