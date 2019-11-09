NBA／不打背靠背是醫生建議 雷納德力挺總教練

2019-11-09 08:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



洛杉磯快艇明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）近來因為輪休爭議成為聯盟話題人物，還因為總教練瑞佛斯（Doc Rivers）對於他傷勢說法的前後不一，導致快艇遭到聯盟罰款五萬美元，不過雷納德強調，不打背靠背比賽的決定是建立在醫生的建議下，並非沒有任何醫療依據。

雷納德在日前與公鹿之戰再度輪休，開季前八場比賽就輪休了兩戰，儘管這兩次輪休快艇都以負荷管理與雷納德傷勢為由經過了聯盟許可，但快艇球團卻未第一時間對外說明雷納德傷勢狀況，甚至出現前後說法不一的狀況，導致聯盟受到外界質疑，最終也因此遭到罰款五萬美元。

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但雷納德在昨天賽後也強調自己力挺球隊與瑞佛斯的立場，「對於這樣的結果我感到相當震驚，不過我並不會因此受到影響，因為我不是那種會特別關注媒體報導的人，我們會繼續用對的方式來保障我的健康，能夠健康的打球才是最重要的事情。」

對於在聯盟批准了雷納德的輪休後，瑞佛斯卻對外表示他身體無礙，導致聯盟遭到批評，雷納德則強調不打背靠背賽事是依據醫生的建議，「我站在瑞佛斯這邊，他是我的教練，我是他的球員，但感覺大家都想讓一個沒有做好準備的球員上場比賽。我不會過度解讀，我只是要做一些有利健康並能幫助球隊取得成功的事情，那就是好好為球隊打球。」

假使雷納德本季背靠背賽事都將輪休，那直至賽季結束前他可能還將缺席11場賽事，不過在歷經這次爭議後，聯盟未來是否會改變「負荷管理」的標準，仍有待檢視。