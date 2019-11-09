NBA／報導柯瑞報銷遭反駁 美媒稱因勇士不具競爭力

2019-11-09 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



金州勇士主控「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）在日前發生左手掌骨折傷勢，經手術治療後，傳出一度將休養三個月，不過今天卻有美國媒體報導他可能面臨賽季提前報銷的狀況，但遭到勇士球團駁斥了此謠言。

在今年休賽季期間陣容大動盪的勇士，除了上季總冠軍賽就發生左膝十字韌帶傷勢的湯普森（Klay Thompson）上半季確定都不會出賽外，開季後主控柯瑞也在出戰太陽的比賽中發生左手掌骨折狀況，加上格林（Draymond Green）與羅素（DAngelo Russell）也陸續進場維修，讓勇士核心陣容全面潰堤。

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今天更有美國媒體報導，原先傳出術後將休養三個月的柯瑞，因為傷勢狀況超出球團預期，賽季恐面臨報銷，但這樣的說法隨即遭到勇士球團否認，強調柯瑞的復健計畫並未改變，球團將會在明年二月重新評估他的身體狀態，再訂出進一步的歸隊時程。

至於總教練柯爾（Steve Kerr）則是以摸不著頭緒和困惑，來形容聽到柯瑞賽季報銷傳聞時的心情，「我真的不清楚這消息是哪來的，目前我們的計劃還沒有改變，他將在三個月後接受複檢，到時候我們會更新他的近況，如果我們的醫療小組同意他上場，他就會回到場上。」

而勇士球團與柯爾的駁斥，也讓原先放出此消息的記者布卓（Ric Bucher）隨即改口，他強調柯瑞本賽季不會歸隊的原因並非是傷勢比預期嚴重，而是勇士在這個賽季已經不具競爭力，讓他們沒有理由再把他放回球場上。