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NBA／雷納德輪休後 繳雙10送主帥第900勝

2019-11-09 00:44聯合報 記者毛琬婷／綜合報導

快艇隊雷納德（右二）跳投，他在第四節接管戰局。 （路透）
快艇隊雷納德（右二）跳投，他在第四節接管戰局。 （路透）
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陷入輪休爭議的快艇隊球星雷納德昨天歸隊，球隊在他決勝節單節獨拿十八分帶領下，在主場以一○七比一○一逆轉拓荒者隊，避免陷入連敗，主帥瑞佛斯也成為ＮＢＡ史上第十三位達成執教生涯九百勝里程碑的總教練。

半場打完快艇領先七分，但易籃後拓荒者在第三節打出卅六比廿三的攻勢反撲，不過前三節手感不佳，十三投兩中、僅得九分的快艇球星雷納德在決勝節火力爆發，幫助球隊後來居上。

最後繳出廿七分、十三籃板、四助攻、一抄截、兩阻攻的雷納德賽後表示，這是另一次比賽後段的考驗，球隊成功克服壓力，並在第四節全力以赴做好防守。

這場勝利也正好是瑞佛斯執教生涯的第九百勝，他坦言，自己也是前兩天才知道即將達成里程碑，「我整個生涯期間，麾下都有出色的球員及教練，如果沒有貴人相助沒辦法完成任何事，我得到了很多幫助。」

快艇本季網羅了雷納德及喬治後，成為奪冠熱門球隊，開季至今快艇打出六勝三負的戰績，排名西區第四，不過瑞佛斯並不滿意球隊至今的表現，「在我眼裡，從防守層面來說，這只是我們贏下的第三場比賽。」

拓荒者里拉德則認為，此役勝負關鍵就在於罰球，兩隊的罰球次數是卅比十六，「似乎我們在此役無論做什麼都會被吹犯規，對手有兩人罰球達雙位數，我整場比賽都在衝擊油漆區，但最終只獲得兩次罰球，除了罰球外，我們在比賽關鍵時刻也沒能命中，導致落敗。」

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