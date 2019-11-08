NBA／執教900勝到手 快艇主帥感謝貴人相助

2019-11-08 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）今天重返球場，球隊在他第四節爆發下，終場以107：101逆轉擊敗作客的拓荒者隊，也讓主帥瑞佛斯（Doc Rivers）成為NBA史上第13位執教勝場數達900勝的總教練。

日前深陷輪休爭議的雷納德，今天重返賽場，不過他前三節手感不佳，13投2中僅得9分，但他第四節火力爆發，單節豪取18分，也幫助球隊後來居上，避免陷入連敗。

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而這場勝利正好是瑞佛斯執教生涯的第900勝，談到自己達成生涯里程碑，瑞佛斯先是展現幽默感，笑說：「我感覺很冷，這就是我的感覺。」

瑞佛斯坦言，自己也是前兩天才知道自己接近900勝，「這個數字似乎不對，但我能做到，因為我整個生涯期間，麾下都有出色的球員及教練，如果沒有貴人相助沒辦法完成任何事，我得到了很多幫助。今晚的勝利非常棒！」