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NBA／塞爾蒂克擊退黃蜂 戰績6勝1敗並列全聯盟第一

2019-11-08 19:50中央社 夏洛特7日綜合外電報導

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天客場迎戰夏洛特黃蜂，塞爾蒂克後衛華克對上前東家攻下14分，幫助球隊以108比87取勝，塞爾蒂克目前以6勝1敗與洛杉磯湖人並列全聯盟戰績第一。

塞爾蒂克前鋒塔特姆（Jayson Tatum）拿下全場最高23分，隊友海沃德（Gordon Hayward）繳出20分、10籃板的雙十表現。

這是華克（Kemba Walker）離開黃蜂隊後首次回到夏洛特比賽，他顯然被前東家獻上的致敬影片感動，但他今天手感不佳，全場12投4中。

雖然表現不慎理想，華克仍說這是在夏洛特的「美妙夜晚」，他效力黃蜂8個球季期間3度入選全明星賽，且成為黃蜂隊史得分王。

對於黃蜂球團致敬影片和全場球迷鼓掌致敬，華克表示：「我試著控制情緒。我告訴自己我不會哭，但我沒有辦法控制情緒。」

塞爾蒂克今天結束黃蜂近來的3連勝，並締造了6連勝。

塞爾蒂克將於9日對戰聖安東尼奧馬刺，綠衫軍將試圖延續連勝紀錄。

塞爾蒂克黃蜂華克

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