NBA／大歐帶喪妹之痛回主播台 同事暖心被逗樂了
湖人前球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）前陣子因妹妹癌症離世，暫時脫離TNT節目組，今日在黃蜂對塞爾蒂克賽前的《NBA Tip-Off》節目回歸，獲得同事們的熱烈歡迎。
歐尼爾的妹妹Ayesha Harrison-Jex，與癌症搏鬥長達3年，然於兩週前不敵病魔離世，享年40歲。身為家人之一的歐尼爾自然難以接受與至親分別，從歐尼爾在TNT的好同事口中得知，歐尼爾表示妹妹離世當晚「心都碎了」，並強調「兄弟姊妹是他的全世界」。TNT也特別在當日於推特發文致哀。
"Big Fella, you hang in there."— NBA on TNT (@NBAonTNT) October 24, 2019
Ernie, Kenny, Charles & Commissioner Silver's thoughts are with the O’Neal family pic.twitter.com/5yUtdhjWkZ
經過數日療傷，歐尼爾在今天重回主播台，跟好友強森（Ernie Johnson）、史密斯（Kenny Smith）還有巴克利（ Charles Barkley）一起主持賽前節目《NBA Tip-Off》。許久不見歐尼爾，強森等人熱情歡迎歐尼爾回歸，紛紛擁抱這位老同事，史密斯還俏皮在歐尼爾親上一嘴，四人好感情可見一斑。
Welcome back @SHAQ 👏👏👏 pic.twitter.com/P7AiCgSBv4— NBA on TNT (@NBAonTNT) November 8, 2019
可能受到同事鼓勵的緣故，歐尼爾回到工作崗位，馬上開啟以往搞笑模式，在攝影棚搭起的摔角擂台跟巴克利大玩摔角，強森、史密斯在一旁也是有說有笑，氣氛相當歡樂。
ABSOLUTE CHAOS in Studio J! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ByyBEJo2ET— NBA on TNT (@NBAonTNT) November 8, 2019
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