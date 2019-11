NBA／大歐帶喪妹之痛回主播台 同事暖心被逗樂了

Getty Images 分享 facebook

湖人前球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)前陣子因妹妹癌症離世,暫時脫離TNT節目組,今日在黃蜂對塞爾蒂克賽前的《NBA Tip-Off》節目回歸,獲得同事們的熱烈歡迎。

歐尼爾的妹妹Ayesha Harrison-Jex,與癌症搏鬥長達3年,然於兩週前不敵病魔離世,享年40歲。身為家人之一的歐尼爾自然難以接受與至親分別,從歐尼爾在TNT的好同事口中得知,歐尼爾表示妹妹離世當晚「心都碎了」,並強調「兄弟姊妹是他的全世界」。TNT也特別在當日於推特發文致哀。

"Big Fella, you hang in there."



Ernie, Kenny, Charles & Commissioner Silver's thoughts are with the O’Neal family pic.twitter.com/5yUtdhjWkZ