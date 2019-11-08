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NBA賽事精華- 熱火 vs. 太陽 (11月8日)今日最佳好球- Patrick Beverley (11月8日)

NBA／掉鞋不要緊 巴特勒穿一隻鞋演出3分打

2019-11-08 15:03聯合新聞網 綜合報導

巴特勒(右)。 美聯社
巴特勒(右)。 美聯社
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巴特勒（Jimmy Butler）今夏決定不組巨頭離開費城，加盟熱火成為球隊老大，今日對戰本季黑馬太陽便展現一哥氣勢，半場就狂砍30分，得分慾望強烈，比賽中還發生一度掉鞋子，照樣將球投進的場面。

此役巴特勒首節就靠著火燙手感灌進18分，第二節仍毫不留情，就是要轟炸太陽主場籃框，鞋子掉了也不忘得分。事發距離中場僅剩1分27秒，巴特勒抓下進攻籃板，落地時向後踩了兩步，不料鞋子就這樣踩掉了。

儘管重心不穩，巴特勒臨危不亂，就是想要將球放進籃框，最後也順利得分，還幸運賺到加罰機會，之後巴特勒仍面不改色，冷靜把鞋子穿上，而這波進攻也讓巴特勒老大哥的霸氣展露無遺。

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