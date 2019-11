NBA／掉鞋不要緊 巴特勒穿一隻鞋演出3分打

巴特勒(右)。 美聯社 分享 facebook

巴特勒(Jimmy Butler)今夏決定不組巨頭離開費城,加盟熱火成為球隊老大,今日對戰本季黑馬太陽便展現一哥氣勢,半場就狂砍30分,得分慾望強烈,比賽中還發生一度掉鞋子,照樣將球投進的場面。

此役巴特勒首節就靠著火燙手感灌進18分,第二節仍毫不留情,就是要轟炸太陽主場籃框,鞋子掉了也不忘得分。事發距離中場僅剩1分27秒,巴特勒抓下進攻籃板,落地時向後踩了兩步,不料鞋子就這樣踩掉了。

Jimmy Butler lost a shoe and still got the and-1 😅 pic.twitter.com/KRoepjWb0g