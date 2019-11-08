NBA／看羅斯翻身 安東尼：百分之2000想復出

2019-11-08 14:41 聯合新聞網 綜合報導



安東尼(左)復出決心更堅定了。 路透 分享 facebook 曾經的MVP羅斯（Derrick Rose）上個賽季在灰狼向球迷證明玫瑰依舊帶刺，這季加盟活塞開季至今持續上演高檔表現，勵志故事讓昔日尼克隊友「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）印象深刻，並大讚其奮鬥精神。這也使得他對記者表示，百分之2000想復出。

羅斯本季轉投活塞，開季前6場繳出場均20.8分、6.3助攻成績單，成為活塞本季推力之一。安東尼身為前隊友，老早在羅斯打出媲美MVP賽季的表現前，就在大蘋果見證羅斯奮鬥過程，今日於訪談中，特地點出羅斯令人印象深刻之處。

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「我認為是他的決心，當時所有人都覺得他應該沒戲唱了，但他打從心底要堅持下去。我當時在尼克跟他是隊友，所以我很清楚他身心靈上經歷些什麼。」

安東尼繼續補充：「如同你所見，大家當時看衰他，認為他輸了，但是他熬過來了，身心靈都恢復健康。透過訓練及想法上的調整，他變得更快、更敏捷，而他也成功笑到最後。」

羅斯的觸底反彈，是籃球圈難得一見的佳話，如今待業的安東尼看見前隊友的成功，勢必也希望能夠再有機會證明自己能夠立足聯盟。