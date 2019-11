NBA／看羅斯翻身 安東尼：百分之2000想復出

安東尼(左)復出決心更堅定了。 路透 分享 facebook 曾經的MVP羅斯(Derrick Rose)上個賽季在灰狼向球迷證明玫瑰依舊帶刺,這季加盟活塞開季至今持續上演高檔表現,勵志故事讓昔日尼克隊友「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)印象深刻,並大讚其奮鬥精神。這也使得他對記者表示,百分之2000想復出。

羅斯本季轉投活塞,開季前6場繳出場均20.8分、6.3助攻成績單,成為活塞本季推力之一。安東尼身為前隊友,老早在羅斯打出媲美MVP賽季的表現前,就在大蘋果見證羅斯奮鬥過程,今日於訪談中,特地點出羅斯令人印象深刻之處。

「我認為是他的決心,當時所有人都覺得他應該沒戲唱了,但他打從心底要堅持下去。我當時在尼克跟他是隊友,所以我很清楚他身心靈上經歷些什麼。」

安東尼繼續補充:「如同你所見,大家當時看衰他,認為他輸了,但是他熬過來了,身心靈都恢復健康。透過訓練及想法上的調整,他變得更快、更敏捷,而他也成功笑到最後。」

羅斯的觸底反彈,是籃球圈難得一見的佳話,如今待業的安東尼看見前隊友的成功,勢必也希望能夠再有機會證明自己能夠立足聯盟。

Carmelo Anthony just told me he wants to return 2000% wants to see @JCrossover play and is pleased with Derrick Rose’s play. pic.twitter.com/sifOZdU3V1