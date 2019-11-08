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NBA／華克戰老東家熄火 綠衫軍隊友相挺滅黃蜂

2019-11-08 11:54聯合報 記者劉肇育／即時報導

華克(左)對抗老東家。 路透
華克(左)對抗老東家。 路透
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波士頓塞爾蒂克主控華克（Kemba Walker）在今年夏天轉披綠衫後，今天首度回到老東家夏洛特黃蜂主場出賽，並在賽前接受黃蜂球團製作的感謝影片表揚，儘管他的手感不佳，僅進帳14分，不過在塞爾蒂克隊友海瓦德（Gordon Hayward）、泰托姆（Jayson Tatum）聯手進帳43分協助下，球隊仍以108：87輕取對手，收下六連勝。

在效力黃蜂（包含前身山貓）長達8個賽季後，華克今年夏天透過先簽後換的方式轉戰塞爾蒂克，成為年輕綠衫軍的新任場上指揮官，而今天他則是帶著新隊友重返夏洛特，並在賽前球員介紹時接受黃蜂球團製作致敬影片及全場觀眾起身鼓掌的榮耀，讓華克一度眼框泛淚。

不過不知是否是「近鄉情卻」，近五場比賽得分都在20分以上的華克今天手感卻不如預期，他全場出手12次僅命中4球，不過塞爾蒂克仍在海瓦德與泰托姆聯手下，上半場打完仍保有九分領先。

第三節華克的手感逐漸加溫，他單節命中三顆三分球，幫助塞爾蒂克將領先差距持續擴大，而一路挨打的黃蜂直到末節仍未找回進攻手感，本場比賽團隊命中率僅有三成八，三分球更是31投僅6中的不到兩成命中率，終場綠衫軍就以21分差距收下六連勝，且中斷了黃蜂的三連勝。

華克貢獻14分6助攻，海瓦德與泰托姆則分別有20分10籃板6助攻與23分9籃板的優異表現，至於黃蜂僅有兩人得分來到雙位數，而季前與華克互換東家的洛齊爾（Terry Rozier），面對前東家同樣手感不佳，全場出手11次僅命中1球拿下3分。

塞爾蒂克黃蜂華克

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