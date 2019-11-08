NBA／字母哥透露拒輪休 公鹿教頭：我倆都很固執

2019-11-08 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



「字母哥」安戴托昆波拒絕輪休。 美聯社 分享 facebook 洛杉磯快艇雷納德（Kawhi Leonard）在昨天與密爾瓦基公鹿之戰輪休引發論戰，雖然該場比賽最終公鹿在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）進帳38分16籃板9助攻準大三元下險勝快艇，但在事後談到聯盟的輪休風氣時，表示自己不僅不打算輪休，還希望每晚都能加練。

在上賽季奪下個人生涯首座年度MVP後，安戴托昆波本賽季展現繼續求進步的企圖心，開季前八場比賽平均29分14.3籃板7.6助攻都創下生涯新高，且平均上場32.3分鐘則是近六年來的新低，高效率的表現讓他被看好有機會完成該獎項二連霸。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不過對於昨天快艇選擇讓另一名年度MVP熱門人選雷納德輪休，讓「MVP對決」無法上演，安戴托昆波被問到對輪休的看法時表示，雖然並不喜歡評論別人該怎麼做，但自己並不是所謂的「輪休派」。

「我只能說我想要打球，如果我不能投入喜歡的工作，就會感到全身不舒服。」安戴托昆波談到自己的調整方式時說：「就像喬丹（Michael Jordan）曾說過，努力工作你就能消除恐懼，如果你無法練出最好的技術，那你當然就不能有好的感覺，也無法找到節奏。」

安戴托昆波指出，儘管在上個球季他的出賽場次創下生涯新低，最終也拿下年度MVP獎項，但他並不希望接受輪休，甚至每晚都還會增加額外的自我訓練時間，「我很難接受這樣的安排，也希望今年不會發生，我過去曾一無所有，這讓我每天都很努力，這就是我的習慣。」

不過公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）則認為，上賽季的成功經驗已經說明休息對於安戴托昆波的幫助，這也考慮繼續執行，「跟他一起工作很有趣，他是努力且充滿競爭性的人，有時候你會很難跟他爭論，我們兩個也都很固執，但最後總能笑著達成共識。」