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NBA／字母哥透露拒輪休 公鹿教頭：我倆都很固執

2019-11-08 11:35聯合報 記者劉肇育／即時報導

「字母哥」安戴托昆波拒絕輪休。 美聯社
「字母哥」安戴托昆波拒絕輪休。 美聯社
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洛杉磯快艇雷納德（Kawhi Leonard）在昨天與密爾瓦基公鹿之戰輪休引發論戰，雖然該場比賽最終公鹿在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）進帳38分16籃板9助攻準大三元下險勝快艇，但在事後談到聯盟的輪休風氣時，表示自己不僅不打算輪休，還希望每晚都能加練。

在上賽季奪下個人生涯首座年度MVP後，安戴托昆波本賽季展現繼續求進步的企圖心，開季前八場比賽平均29分14.3籃板7.6助攻都創下生涯新高，且平均上場32.3分鐘則是近六年來的新低，高效率的表現讓他被看好有機會完成該獎項二連霸。

不過對於昨天快艇選擇讓另一名年度MVP熱門人選雷納德輪休，讓「MVP對決」無法上演，安戴托昆波被問到對輪休的看法時表示，雖然並不喜歡評論別人該怎麼做，但自己並不是所謂的「輪休派」。

「我只能說我想要打球，如果我不能投入喜歡的工作，就會感到全身不舒服。」安戴托昆波談到自己的調整方式時說：「就像喬丹（Michael Jordan）曾說過，努力工作你就能消除恐懼，如果你無法練出最好的技術，那你當然就不能有好的感覺，也無法找到節奏。」

安戴托昆波指出，儘管在上個球季他的出賽場次創下生涯新低，最終也拿下年度MVP獎項，但他並不希望接受輪休，甚至每晚都還會增加額外的自我訓練時間，「我很難接受這樣的安排，也希望今年不會發生，我過去曾一無所有，這讓我每天都很努力，這就是我的習慣。」

不過公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）則認為，上賽季的成功經驗已經說明休息對於安戴托昆波的幫助，這也考慮繼續執行，「跟他一起工作很有趣，他是努力且充滿競爭性的人，有時候你會很難跟他爭論，我們兩個也都很固執，但最後總能笑著達成共識。」

安戴托昆波快艇公鹿

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