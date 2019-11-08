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NBA／灰熊榜眼領跑新秀榜 勇士二輪新秀衝上第二名

2019-11-08 10:51聯合報 記者劉肇育／即時報導

勇士新秀帕斯柯爾。 路透
勇士新秀帕斯柯爾。 路透
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NBA聯盟在今天公布新賽季第二度的新秀排行榜，在紐奧良鵜鶘狀元郎威廉森（Zion Williamson）仍在養傷的情況下， 形成群雄割據的局面，其中在曼菲斯灰熊獲得無限開火權的莫蘭特（Ja Morant），以及柯瑞（Stephen Curry）受傷後扛起金州勇士青年軍大旗的二輪新秀帕斯柯爾（Eric Paschall）最終包辦了前兩名。

今年NBA選秀會在狀元郎威廉森加持下獲得各界高度關注，不過也因為威廉森的知名度，導致不少新秀得到的關注受到壓縮，不過在威廉森開季前就右膝蓋關節鏡手術進入傷兵名單的情況下，各隊新秀也呈現百花齊放的表現。

其中選秀榜眼莫蘭特，在代表灰熊的前七場比賽繳出平均20.4分5.3助攻3.7籃板的亮眼數據，讓從首周的第四名衝上第一名位置，而他的表現也獲得火箭一哥哈登（James Harden）的高度讚賞，「他就像一頭猛獸，作為一名年輕球員，他很有攻擊性，在聯盟中有不少年輕球員都容易緊張，但他卻絲毫不畏懼，且總是處在攻擊狀態。」

而排名在第二名的則是勇士二輪新秀帕斯柯爾，他在球隊陷入傷兵風暴的情況下，近三場比賽合計拿下79分，也是繼林書豪的「林來瘋」後（89分），生涯前三場先發比賽拿下的最高得分，談到帕斯柯爾的表現，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）說：「他目前的處境是福也是禍，因為我們只剩九名球員，無論如何他都會上場，但在場上他可能也會感到無所適從，無法在攻防兩端掌握狀況。」

排名三到五名的則分別為黃蜂華盛頓（P.J. Washington）、尼克選秀探花巴瑞特（RJ Barrett）以及熱火納恩（Kendrick Nunn），至于巫師日籍混血前鋒八村壘則因為近幾戰進攻的低迷表現，掉出前五名。

柯爾威廉森勇士

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