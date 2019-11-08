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NBA／雷納德輪休引爭議 柯爾力挺縮場次、喬丹反對

2019-11-08 09:17聯合報 記者劉肇育／即時報導

雷納德(中)輪休、喬治(右)養傷，今坐在場邊當啦啦隊。美聯社
雷納德(中)輪休、喬治(右)養傷，今坐在場邊當啦啦隊。美聯社
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NBA近來再度因為洛杉磯快艇前鋒雷納德（Kawhi Leonard）的輪休爭議引發一番論戰，其中金州勇士主帥柯爾（Steve Kerr）就表示，相當理解球員輪休的苦衷，並認為聯盟應該減少比賽場次來降低球員身體負荷，但前黃蜂主帥克里佛（Steve Clifford）則透露，前老闆喬丹（Michael Jordan）是名輪休制度的堅決反對者。

快艇在昨天與公鹿之戰決定讓雷納德進行本賽季的第二度輪休，並獲得了聯盟的許可，雖然聯盟發言人貝斯（Mike Bass）第一時間就出面解釋，雷納德的輪休與他的膝蓋傷勢有關才會獲得聯盟批准，但也對於快艇並未第一時間就對外說明傷勢問題，反而是讓聯盟出面解釋，決定對快艇處以五萬美元的罰款。

不過聯盟的罰款仍無法改變各隊對於輪休制度的兩極看法，其中過去就曾多次讓球員輪休並引發爭議的勇士主帥柯爾就強調，相當能理解球隊希望球員輪休的苦衷，甚至還建議聯盟應該縮短賽季減輕球員負擔，「我覺得賽季應該75場就夠了，而不用到82場，雖然聽起來少七場並不算多，但可以讓球員有更多的休息和訓練時間。」

柯爾強調，雖然賽季的縮短意味著聯盟收入也會因此受影響，所以該怎麼減低球員的負擔，一直都不是一件說做就能改變的事情，「這會影響到收入、球員薪水和薪資上限等等，所以並不是那麼簡單，但我認為是一件可以嘗試的事情。」

相較之下，現任魔術主帥克里佛則透露，過去他執教黃蜂時期就清楚球團老闆喬丹相當反對輪休的立場，原因是他認為球隊支付給球員的正是82場比賽的薪資，「我們當時不習慣讓球員在背靠背的比賽中輪休，也不會為了休息而休息。對我來說這是順理成章的，當我跟喬丹共事時，他每年都會告訴球員，你們領的是82場比賽的薪資。」

喬丹會有這樣的想法其實不難理解，除了他已經從球員轉換為「資方」外，他生涯15年中有9個賽季更是打滿82場，且還有13個賽季合計打了179場的季後賽。

喬丹快艇柯爾

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