親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
路跑

美中同意取消加徵關稅 道瓊、標普指數雙創歷史新高

運動筆記一場消不了卡路里的馬拉松賽「60多種特色美食」😋菊島之行
健行筆記二水/登廟步道(廟前坑)大肚/環保公園登山步道
NBA賽事精華- 公鹿 vs. 快艇 (11月7日)焦點球員- Bradley Beal (11月7日)

苦練三分球練假的？ 西門斯投籃罩門仍無解

2019-11-08 07:00林文

開季拉出一波五連勝的東區強權76人，在連續的客場征戰中，敗給本季戰績大躍進的太陽五分而吞下首敗，在台北時間七日又以兩分差輸給爵士，下場又得面對排名西區第二金塊隊相當不好惹的丹佛主場，76人能否止敗還很難說。

今夏76人雖然失去巴特勒(Jimmy Bulter)這名悍將，但是在霍福特(Al Horford)、理查森(Josh Richardson)加入，哈里斯(Tobias Harris)續留之後湊齊了先發五門齊的恐怖陣容，先發高度堪稱聯盟之最。球隊的核心當然還是圍繞在25歲的安比德(Joel Embiid)和23歲的西門斯(Ben Simmons)身上，本季是兩人第三年搭檔，球團也給予相當足夠的隊形陣容去支持，這兩人合作的化學效應攸關76人今年能否衝出東區。

76人今年球季陣容相當完整，而且難得地幾乎全員健康，一開季就來勢洶洶打出5連勝，...
76人今年球季陣容相當完整，而且難得地幾乎全員健康，一開季就來勢洶洶打出5連勝，但安比德的打架事件可能帶來了壞運，近來連吞2敗。 美聯社
分享

安比德禁區的統治力無庸置疑，西門斯的天賦異稟也是橫空出世，兩人個人能力皆相當強大，雖然各自在場上有著精采表現，但似乎就還是缺少了些小組配合、連線的默契。

西門斯的投籃罩門 開季看來仍無解

西門斯在場上的罩門毫無疑問是他的投籃準心。西門斯今夏休賽期釋出的多段影片都是他苦練三分球以及中距離投射的片段，但是這樣的訓練距離要實戰應用在場上看來還是有一大段距離。光是在熱身賽投進一顆三分球，場邊隊友無不歡欣鼓舞的像是贏了整場球，可見他投三分的畫面是有多難得。

本以為西門斯會開始嘗試投射，但例行賽至今西門斯一次三分線出手都沒有，甚至是培養中距離投射的膽識也不足，讓他在面對到太陽在終止球隊五連勝那一戰，即便太陽祭出中鋒拜恩斯(Aron Baynes)防守西門斯，且都已經距離三步放他投了，但西門斯就是不敢出手。從大學時期以來，他的投射能力與信心，在關鍵時刻處理球扛起勝負的霸氣不足就一直為人詬病。

76人控衛西門斯在休季期間苦練三分球，但開季至今7場比賽，他連1球都不敢投，實在...
76人控衛西門斯在休季期間苦練三分球，但開季至今7場比賽，他連1球都不敢投，實在是相當奇怪，下一場會是他生涯第168場NBA出賽，第一顆三分球會出現嗎？ 美聯社
分享

靠著他天賦異稟的中前鋒身材卻有著控球般的持球技術與傳球視野，強大的切入爆發力與對位優勢，讓他一發動起來往油漆區攻擊就很難抵擋得住，加上他的左右手運用的騎馬射箭、上籃手感好得像是後衛球員。這樣的優勢就讓西門斯更加依賴著重於朝籃底攻擊，相反的就是外線投籃信心依舊沒長出來。

除此之外，他雖然有強大的切入破壞力，但是站上罰球線的次數嘗試不夠，單場才3.6次，且命中率才僅56%更是他的另一項弱點。目前場均上場31.8分鐘，繳出投籃命中率49%，13.1分6.9助攻5.4籃板3.7失誤，3抄截。除了抄截判斷更精準之外，其他各項基本數據如投籃命中率、得分、助攻、籃板都比不上前兩季，打到第三年的西門斯再無法於球風上有所突破的話，未來對76人幫助有限。

當遇到頂級勁旅，或者到了高強度防守的季後賽，西門斯會被對手策略性防守針對，敵隊防守圈也可以趁是縮小固守由漆區。無法拉開空間就不能讓76人引以為傲的內線優勢得到揮灑，當控球、鋒線主力西門斯又缺乏投籃膽識與把握度，進攻流暢性則將大打折扣。

西門斯(左)沒有三分球能力就算了，罰球命中率又極差，對手在關鍵時刻防守他時哪裏會...
西門斯(左)沒有三分球能力就算了，罰球命中率又極差，對手在關鍵時刻防守他時哪裏會跟他客氣。 美聯社
分享

以現代籃球潮流，連中鋒都最好具備投籃功夫了，更何況是西門斯這樣子的全能型球員，缺少投籃威脅性實在是太傷了。況且充滿身體對抗的打法也可能增加受傷風險，像是西門斯對爵士僅打了10分鐘，就因右肩不適退場，詳細的傷勢況狀還有待球團再評估。

字母哥投籃信心日漸進化 西門斯應向他看齊

西門斯目前的攻擊型態，某種程度上可以看齊安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，一樣多半靠著坦克切入攻擊，相較之下字母哥更敢投籃，西門斯則是擁有更好的放球手感。而字母哥場均站上罰球線11次，命中7球，雖然準頭不高，但仍比西門斯的56%出色。

字母哥在三分線命中率不佳僅26.7%，但是一場球平均出手3.8次，他的果決信心與中距離投籃把握度則是現階段的西門斯最缺乏嘗試的勇氣。安戴托昆波也不是一進聯盟就有膽識、能力投籃取分，也經過這兩三季的磨練，讓對手要是敢放他投，他還有真有能投進球的本事。西門斯天賦出眾，出手姿勢也沒太大問題，訓練時也都有著重投籃課程，就算先不提三分球投射，至少中距離的嘗試與把握度也要拿出來才行。

公鹿主將安戴托昆波(左)本來三分球能力也不好，但他苦練過後勇於出手，本季已能平均...
公鹿主將安戴托昆波(左)本來三分球能力也不好，但他苦練過後勇於出手，本季已能平均每場投進1顆三分球。 美聯社
分享

靠著頗具優勢的身體素質與對抗性，配上現有的柔軟鉤射、高打版上籃等手感，西門斯不需要靠著完整跳投動作就能夠取分，在聯盟中多數時間還是吃得開。但如果碰上關鍵大賽的局面，他的投籃射程不夠，沒有嚇阻對手拉出來防守的作用性，他的突破切入也無法發揮，不僅個人得不了分，也無法切傳，分給隊友創造得分機會，更別說目標是邁向偉大球星之路。

不管是站上罰球線的嘗試與提升命中率等基本功，或是增強在實戰中出手投籃的自信，西門斯一定得在例行賽就把訓練內容給實際搬出來應用，否則到了季後賽，球隊之間的戰術配合跟場上空間運用將會十分受限。

與林文一起暢談籃球

閱讀更多林文的NBA專欄

76人Ben SimmonsJoel Embiid安戴托昆波

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。

相關新聞

擺脫黑暗宿命快速重建 灰熊能比美2008年雷霆？

2019-11-08 07:00

NBA／勇士傷兵潮 開幕8戰6敗

2019-11-08 00:26

NBA／西蒙斯扭傷右肩 留丹佛評估狀況

2019-11-07 21:24

NBA／喬治歸期不遠 最快下周四和雷納德合體

2019-11-07 16:27

NBA／表現荒腔走板 老鷹助教怒摔椅子

2019-11-07 15:42

NBA／傳「半獸人」法瑞德加盟CBA 年薪約1.3億元

2019-11-07 17:47

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥38分16板9助欺快艇

2019-11-07 14:46

NBA／向傳奇致敬 聖城訂11月9日為帕克日

2019-11-07 14:42

NBA／灰熊飆隊史第2高分 唐斯回歸灰狼仍吞2連敗

2019-11-07 14:00

NBA／暴龍展現全面攻勢 主場終結國王連勝

2019-11-07 13:38

NBA／哈登36分退勇士青年軍 羅素下戰可望歸隊

2019-11-07 11:20

NBA／雷納德輪休獲准引爭議 聯盟：他並不健康

2019-11-07 11:08

NBA／談KD出走主因 柯爾：贏詹皇卻不受認同

2019-11-07 10:48

NBA／詹姆斯自嘲過氣 韋德調侃：不要點假新聞

2019-11-07 10:01

國王的新衣？ 沙加緬度無止盡的季後賽夢

2019-11-07 07:00

交易格林非好選項 勇士大難不坦必有後福

2019-11-07 07:00

衛斯特布魯克帶來強力動能 火箭怎會搖搖欲墜？

2019-11-05 07:00

勇士浪花淘盡真完蛋了 可考慮換走羅素簽下甜瓜

2019-11-01 07:00

化身活塞精神領袖 羅斯拼出年度第六人氣勢

2019-11-01 07:00

勇士幫同時落難 柯爾、簡崔、華頓灰頭土臉

2019-10-31 07:00

火箭升空新動能？ 衛少帶來的變化和隱憂

2019-10-31 07:00

走下神壇的勇士 新賽季嚴酷考驗才剛開始

2019-10-30 13:40

新狼王唐斯大爆發 不像賈奈特更像柯瑞

2019-10-29 07:00

艾頓陷禁藥風波 太陽如何撐過禁賽期？

2019-10-28 07:00

瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀

2019-10-25 07:00

斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！

2019-10-25 07:00

NBA新球季開打 十月份一二三3大看點

2019-10-24 07:00

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

NBA雙關廣告 為贊助商創造雙邊關係

2019-10-17 07:00

莫雷失言代價高 NBA當局低調處理得當

2019-10-16 07:00

日本「陳信安」馬場雄大 為何被獨行俠放棄？

2019-10-15 07:00

NBA的異業結盟 擴大贊助收入的三支箭

2019-10-10 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00
看更多

熱門文章

12強Live／九局下張進德敲安終破蛋 1:8敗日本分組居次

2019-11-07 22:06

NBA／談KD出走主因 柯爾：贏詹皇卻不受認同

2019-11-07 10:48

12強／中華隊不敵日本 對戰日職菁英7連敗

2019-11-07 22:12

12強／對決日職菁英6連敗 中華隊等6年拚首勝

2019-11-07 11:20

12強／中華抗日形同複賽首戰 廖乙忠要以小搏大

2019-11-07 10:29

12強／ 委國教頭比較台、日 對張奕念念不忘

2019-11-07 16:25

NBA／雷納德輪休獲准引爭議 聯盟：他並不健康

2019-11-07 11:08

12強／對日本一戰勝與敗 差距90萬元

2019-11-07 09:53

NBA／哈登36分退勇士青年軍 羅素下戰可望歸隊

2019-11-07 11:20

NBA／表現荒腔走板 老鷹助教怒摔椅子

2019-11-07 15:42

NBA／詹姆斯自嘲過氣 韋德調侃：不要點假新聞

2019-11-07 10:01

福州公開賽／29分鐘逆轉速勝 戴資穎挺進八強

2019-11-07 10:51

12強／張奕也飆好投 中華已跨屆連4戰優質先發

2019-11-07 07:05

12強／英雄出少年！ 中華隊菜鳥多照繳好表現

2019-11-07 11:23

12強／胡智為3.2局好投 洪總：下一場可能先發

2019-11-07 22:58

NBA／傳「半獸人」法瑞德加盟CBA 年薪約1.3億元

2019-11-07 17:47

12強／台日最貴球星 坂本敲安、輪王柏融了？

2019-11-07 08:24

12強／羅曼結束國家隊任務 期待中職再增隊

2019-11-07 15:57

12強／中華隊好投 王建民幫助強化信心

2019-11-07 18:35

12強／古巴10局再見高飛犧牲打 賞澳洲2連敗

2019-11-07 14:44

NBA／灰熊飆隊史第2高分 唐斯回歸灰狼仍吞2連敗

2019-11-07 14:00

NBA／喬治歸期不遠 最快下周四和雷納德合體

2019-11-07 16:27

12強／委內瑞拉掃16安開胡 波多黎各3連敗

2019-11-07 15:24

12強／金廣鉉6局7K無失分 南韓退加拿大奪2連勝

2019-11-07 21:30

12強／11安只敲1分 洪總：不理想

2019-11-07 23:29

NBA／暴龍展現全面攻勢 主場終結國王連勝

2019-11-07 13:38

NBA／向傳奇致敬 聖城訂11月9日為帕克日

2019-11-07 14:42

12強／以為是界外 林泓育長打變一壘安

2019-11-07 23:14

12強／對決中華隊「想贏」 今永昇太有策略

2019-11-07 17:40

12強／日本「棒球流氓」來台？警：未獲相關情資

2019-11-07 10:42

福州羽賽／戴資穎再打開場 周天成戰地主

2019-11-07 19:09

12強／複賽前兩戰在千葉 陳冠宇：要做好保暖

2019-11-07 18:55

福州羽賽／拍下日將 周天成8強就位

2019-11-07 16:01

福州羽賽／16強不敵金佳恩 白馭珀無緣對決戴資穎

2019-11-07 12:53

12強／11殘壘零長打 對戰日職明星7連敗

2019-11-08 00:05

12強／南韓2連勝 今戰古巴

2019-11-08 00:13

12強／複賽前2場在千葉 陳冠宇叮嚀：風大、氣溫低

2019-11-08 00:20

12強／情蒐幫助大 中華隊不一樣

2019-11-08 00:09

桌球／林昀儒摘2勝 中華男世界盃團體賽晉8強

2019-11-07 16:57

12強／王威晨欽佩彭政閔 國家隊最大指標

2019-11-07 19:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top