擺脫黑暗宿命快速重建 灰熊能比美2008年雷霆？

你在灰熊身上看見重建希望？你對灰熊1-3年級菜鳥天賦、人才感到期待又興奮？今年夏天灰熊進入完全重建，上季季末送走中鋒小加索後，今夏又交易送走後衛柯利，灰熊放棄球隊兩大主軸和億元合約球星重新開始，看中的無非是選秀、年輕球員和天賦。

灰狼主將唐斯(右)在禁賽兩場後復出，他打領球隊打出121分的高分，但竟然還遭灰熊電爆，灰熊真的那麼厲害嗎？ 美聯社 分享 facebook

灰熊今年12名主力輪換，三個菜鳥，兩個二年級，兩個三年級，另外還有五個不上不下中生代球員，除了中鋒瓦藍邱納斯是先發中鋒等級，其他都是功能性替補或小配角，都不會成為先發大將和球隊未來棟樑。

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灰熊開季有驚喜 兩菜鳥打出佳作

灰熊190公分菜鳥控球莫蘭特(第一輪第2順位)開季七戰場均20.3分、5.4助攻，上場時間不到28分鐘，三分球命中率超過五成，打出年度最佳新人身手和數據，令灰熊球迷喜出望外。灰熊重建元年想要靠菜鳥控球帶領贏球，完成重建版圖，那是開玩笑，沒有花個3-4年養成團隊攻防體系，幾乎不可能，但莫蘭特就像07年雷霆選進杜蘭特，球隊擁有一個未來和夢想。

灰熊菜鳥莫蘭特在開季就展現了過人的膽識和亮眼的球技，提前宣告他是年度新人王熱門人選。 美聯社 分享 facebook

灰熊還有另外一個小驚喜，203公分菜鳥前鋒克拉克(第一輪第21順位)場均11.3分、6.4籃板，投籃命中率6成，這個替補矮內線打出很高成熟度和潛力，2019夏季聯盟MVP顯然不是靠運氣。他就像09年雷霆挑中208公分前鋒伊貝卡，可以做為重建基石球員之一。

克拉克替補打出新氣象，讓原本備受期待211公分二年級前鋒杰倫‧傑克森被比下去。傑克森本季沒有再進化，場均11分、5.2籃板，投籃命中率從上季5成掉到4成，整體表現打了七折。

灰熊另一位菜鳥球員克拉克(右)雖然多數時間是從板凳出發，但在攻守兩端的表現都相當不錯。 美聯社 分享 facebook

灰熊重建元年有不錯開端，莫蘭特選的漂亮運氣又好，開季兩周展現年度新人競爭力，得分、外線、成熟度、節奏掌控都具備未來台柱球星特質。克拉克是一名被低估內線，球風硬實、球路很廣，進攻技巧和投籃都在新人水準以上。

未來把傑克森當籃板防守苦工養，擁有得分籃板雙10能力中鋒瓦藍邱納斯先發功能還是夠穩定，灰熊6-7塊重建主要拼圖已經拿到4塊，剩下就是養出射手+用好角色球員，把灰熊新藍圖建立起來。

灰熊手裡擁有經驗的克勞德、安德森、希爾、瓊斯四名中生代球員都是要上不下，食之無味棄之可惜功能性配角，用不用得好，能不能成為完美重建拼圖，發揮作用，這得靠菜鳥教練簡金斯執教功力。簡金斯在老鷹、公鹿擔任六年助理教練，今年第一次執掌NBA兵符，灰熊得給他摸索學習一、兩年，未來仍充滿未知數。

灰熊總教練簡金斯(左)本身也算菜鳥，如何培養出更多可用之兵是他這個球季的重要課題。 美聯社 分享 facebook

以菜鳥為核心的重建球隊，菜鳥教練執教，加上棄之可惜功能性配角，灰熊今年開季2勝5敗算是打出高標，莫蘭特和克拉克的未來性值得期待，今年球季如果還能養出一支射手，同時能撈到一、兩個老將傳承經驗，打好防守，灰熊新人天賦當然很難跟07、08、09年雷霆比較，但重建腳步卻不一定比雷霆差。

莫蘭特是年度新人有力競爭者，可能也是未來灰熊領軍人物。23歲克拉克算是老新人，成熟度高，還有可塑性，他有能力成長為全能前鋒，能打快節奏攻防，打跑轟，有不錯投籃手感，扛大小內線都不會太吃虧。

灰熊重建元年有一個美妙開始和夢幻，他們可能還需要3-4年時間累積經驗和團隊，學會打好防守，但也可能在2年內就可以重新再起，關鍵在教練執教能力和這兩名之勢菜鳥成長時間。

跟灰熊一起成長是灰熊球迷必須要有的耐心，他們已經看到不錯希望和未來。