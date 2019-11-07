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NBA／西蒙斯扭傷右肩 留丹佛評估狀況

2019-11-07 21:24聯合報 記者曾思儒／即時報導

西蒙斯(中)傳出今天對爵士受傷。 美聯社
西蒙斯(中)傳出今天對爵士受傷。 美聯社
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76人隊今天雖迎接明星中鋒安比德（Joel Embiid）回歸，但後場大將西蒙斯（Ben Simmons）第一節就傷到肩膀，提前退場，消息指出他右肩輕微扭傷，明天將在丹佛進一步評估。

西蒙斯是單打時和爵士隊前鋒歐尼爾（Royce O’Neal）發生肢體接觸，他扭傷後就離場，下半場也沒再回歸，只出賽10分鐘，留下2分、2助攻成績單。

費城「NBC Sports」記者威特斯（Serena Winters）報導，西蒙斯右肩關節有輕微扭傷，明天會再進行檢查和評估。

西蒙斯是2017到18球季的聯盟最佳新人，上季平均有16.9分、8.8籃板和7.7助攻，本季7戰平均則是13.1分、5.4籃板和6.5助攻，但命中率不到5成；今天意外雖以「輕微」形容肩膀傷勢，但畢竟仍是扭傷，實際狀況可能要等MRI報告出爐才能揭曉。

西蒙斯提前退場下，76人雖有安比德27分、16籃板「雙10」演出，最終仍以104：106敗給爵士，吞下第2敗。

西蒙斯76人爵士

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