NBA／喬治歸期不遠 最快下周四和雷納德合體

2019-11-07 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



雷納德(中)輪休、喬治(右)養傷，今天坐在場邊當啦啦隊。美聯社 分享 facebook 快艇隊明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）輪休引發爭議，不過快艇今天傳出好消息，喬治（Paul George）預計本周末將首度參加球隊完整練習，有機會在下周歸隊。

喬治今年5月右肩先動刀，6月左肩也動手術，新球季目前還沒任何上場紀錄，不過他已計畫周末加入球隊全場訓練，代表歸期不遠了。

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他10月初在快艇訓練營時透露，身體狀況漸入佳境，「我的肩膀已經很久沒感覺那麼好了，上季我投籃狀況很不錯，所以我很興奮新球季的到來。」

快艇教頭瑞福斯（Doc Rivers）則表示，喬治目前仍在進行基本訓練，但相信很快就能進行完整訓練，「我迫不及待了，你可以看到他非常想回到球場，這幾次練習已經開始做些嘗試，你可以看到他無時無刻在練習，他很想上場，他非常渴望，也接近回歸了。」

喬治上季在雷霆對平均有28分、8.2籃板表現，今年轉戰快艇，和雷納德成為備受矚目雙人組合；《The Athletic》記者伊索拉（Frank Isola）報導，喬治和雷納德最快可能在下周四出戰火箭隊，或是隔天面對鵜鶘隊時「合體」。