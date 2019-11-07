NBA／表現荒腔走板 老鷹助教怒摔椅子

2019-11-07 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



老鷹主帥皮爾斯。美聯社 分享 facebook

亞特蘭大老鷹隊今天在主場以93：113不敵公牛隊，看到球隊荒腔走板的表現，老鷹助理教練杭特（Melvin Hunt）在第三節暫停時，直接在球員面前怒摔椅子，主帥皮爾斯（Lloyd Pierce）賽後無奈的說：「我們嘗試了所有辦法和招數就是不行，我們就是打不出表現。」

這場比賽老鷹最多曾落後達28分，團隊只有4人得分突破雙位數，帕克（Jabari Parker）18分是全隊最佳表現，反觀公牛團隊6人得分上雙，薩托蘭斯基（Tomas Satoransky）繳出全場最高的27分、7籃板、8助攻，率隊以20分差取勝並中止2連敗。

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眼見球員在自家主場表現不理想，老鷹助教杭特率先發難，在第三節老鷹以43：65落後給公牛時，杭特在暫停時走到板凳席前，當場飆罵球員表現太差，甚至直接拿起身邊椅子往旁邊砸。

「杭特砸了椅子，我也摔了戰術板，我們嘗試過所有辦法和招數就是不行，我們就是打不出表現。」皮爾斯賽後面色凝重的說，「關於今晚最好的一點就是，我們沒有浪費任何人的出色表現，因為沒有人打出出色表現。」

皮爾斯直言，「我們所有人都打得很爛，我之前甚至希望大家別向我提問。今晚比賽沒有任何亮點，沒有任何積極的面向。」

老鷹主控楊恩（ Trae Young）此役手感冰冷，全場12投僅3中，三分球更是8投盡墨，只拿下9分、3籃板、3助攻，「我要稱讚對手的表現，他們打得很努力，同樣也是背靠背的比賽，但他們沒有失去能量。身為一支年輕球隊，這絕對是我們需要學習的，沒有人會同情我們的。」